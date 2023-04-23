Перекличка «тунеядцев» и сюрпризы от банков: что ждет белорусов в мае 23.04.2023, 8:41

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Главные изменения месяца.

Журналисты портала zerkalo.io составили подборку изменений мая, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.

Должны пересмотреть некоторые пособия на детей

С 1 мая могут пересмотреть размеры некоторых пособий при рождении детей, которые привязаны к бюджету прожиточного минимума. Речь также об единовременном пособии женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности.

Успеть заплатить подоходный налог

Белорусам за май нужно заплатить подоходный налог за 2022 год. Последний возможный день сделать это — 1 июня включительно.

Если не сделать это вовремя, то грозит штраф. Так, если человек предоставил декларацию, но не уплатил или перечислил неполную сумму, ему грозит штраф. Если это было сделано по неосторожности, при этом неуплаченный или недоплаченный налог превышает одну базовую величину (на сегодня это 37 рублей), то предусмотрен штраф. Он составляет 15% от неуплаченного налога, но не меньше 0,5 базовой величины (18,5 рубля).

За умышленную неуплату или неполную уплату подоходного налога по предоставленной декларации также предусмотрен штраф. Он составляет 40% от неуплаченной суммы налога, но не может быть меньше 10 базовых величин (370 рублей).

К тому же на сумму неисполненного в срок налогового обязательства за каждый календарный день просрочки начисляются пени.

Банковские изменения

«Беларусбанк» с 1 мая повысит комиссию за свое содействие клиентам в возврате ошибочно отправленных в другие банки денег. Она вырастет с 22 до 27 рублей за каждую такую операцию.

В мае введет некоторые изменения для клиентов также «БНБ Банк». Так, для физлиц с 17 мая приостановят выпуск карточки My Card 1−2−3 в в долларах и евро взамен утерянной. Также вырастет комиссия за SMS-оповещение с 3 до 3,5 рубля.

Будущее «недружественного» импорта

В Беларуси в мае заканчивается действие запрета на ввоз товаров Skoda, Nivea и Liqui Moly. Напомним, эти товары попали в список запрещенных к ввозу в Беларусь из-за того, что ранее компании-производители отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Минске 2021 году, который в итоге перенесли из нашей страны.

Запрет на ввоз этих товаров ввели с 5 мая 2021 года, а дальше действие этого запрета продлевали. Чиновники, как ожидается, к маю чиновники должны принять решение, что делать дальше с товарами этих компаний.

Обновят данные в базе «тунеядцев»

В мае власти актуализируют список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам не только горячее водоснабжение, но также отопление и газ.

Напомним, по всей стране «тунеядские» комиссии собирают информацию о занятости населения, чтобы обновить базу «иждивенцев». Подтвердить занятость предлагают в том числе тем, кто выехал за границу больше, чем на 30 дней, а также потерявшим работу. Предоставить документы нужно до 21 апреля. Об этом предупреждают, к примеру, могилевские и малоритские чиновники (приводим их для примера, такие данные собирают по всей стране). Попавшие в базу будут по полным тарифам оплачивать некоторые жилищно-коммунальные услуги. Напомним, также с этого года в Беларуси фактически ввели новый налог на «тунеядство».

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