«Путин впал в ступор, а потом сорвался на крик» 23.04.2023, 8:51

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Ухудшение состояния главы РФ парализовало совещание с силовиками.

Состояние здоровья президента РФ Владимира Путина, что делает невозможным полноценные совещания с силовиками даже в формате видеосвязи. Новости из Белгорода едва не «добили» главу Кремля.

Об этом пишет Telegram-канал «Генерал СВР», который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ:

— Вчера президент России Владимир Путин провел два совещания в режиме видеосвязи с представителями руководства военного и силового блоков.

Заседание Совета по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции провел человек, похожий на президента, а встреча с Михаилом Котюковым — это «консервы», что, собственно, не особо скрывалось.

Президент, на фоне ухудшения здоровья, пытается, по совету лечащих врачей, больше отдыхать и не напрягаться.

Не напрягаться не получается. Во время вчерашнего совещания с представителями руководства военного блока, заслушав доклад о положении дел на фронте президент напомнил военным их обещания «освободить» Бахмут до 1 мая.

Представители руководства военного блока подтвердили обещания, но Путин нервно и в матерной форме высказал очередные сомнения с угрозами, закрыв совещание на минорной ноте.

Вечерние события показали, что отрывался на военное руководство президент не зря. Когда, уже после вечернего доклада от представителей руководства силового блока, Путину экстренно сообщили, что российский военный самолет «случайно уронил» бомбу на российский Белгород, президент больше минуты, видимо находясь в ступоре от услышанного, просто молчал.

Потом, не менее десяти минут, Путин с переходом на крик и, иногда, не матерные слова, пытался донести представителям военного руководства, которые были с ним на связи, свое недовольство ситуацией.

И только, после того как доложили, что «точно» никто не погиб и пострадавших нет, президент немного успокоился и дал распоряжение «ничего не придумывать и заявить как есть».

Отправился отдыхать, президент, мрачнее тучи. Соблюдать полный покой назначенный врачами Путину не дают «вредители-военные». Но, не смогли погубить чужого президента, так хоть своего надо постараться.

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