Пропагандист Марзалюк принялся за школьников 23.04.2023, 8:59

Лукашист хочет отправить детей на войну?

В Костюковичах на Могилевщине лукашисты организовали пропагандистскую акцию, в ходе которой школьники приносили «клятву на верность Отечеству».

Детей одели в специальную форму с красно-зеленой символикой и привели к мемориальному комплексу жертвам войны. Там был православный священник, из Минска приехал пропагандист Игорь Марзалюк.

«Мне приятно видеть вас в форме. Носить форму — это честь, а не позор», — цитируют слова Марзалюка пропагандисты «Совбелии».

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