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Запасаемся попкорном

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  • Альфред Кох
  • 23.04.2023, 9:08
  • 9,242
Запасаемся попкорном

А новости идут — одна интереснее другой.

Оказывается на Белгород по ошибки упала не одна, а две бомбы. И если первая взорвалась, то вторая - нет. Понимаете? Смешно предполагать, что у одной бомбы взрыватель был включен, а у другой - выключен, верно? Наверняка он был включен у обеих бомб. Но у второй бомбы он не сработал.

То есть вчера, пока не нашлась вторая бомба, степень разложения российской армии мы еще даже не в состоянии были до конца оценить!

Мало того, что самолеты, груженные огромными бомбами, предназначенными для разрушения целых зданий, летят к цели через свой собственный город (почему не облетают?). Мало того, что именно в процессе пролета над своим городом у них случайно выпадают из самолета две полностью готовые к применению бомбы (не раньше и не позже). Но еще и одна из них (50% от общего числа) - не врывается (не смотря на то, что она, вроде бы, была полностью готова к применению).

И эти криворукие е… собираются продолжать войну? Ок! Не мешайте им! Они сами на себя отбомбятся, сами себя разрушат, сами на себя напишут донос и сами себя упрячут за решетку. Судя по сообщениям из России доносительство у местных аборигенов превратилось в разновидность хобби…

Или вот вам новость: после перехода в торговле с Индией на рупии (неконвертируемая валюта) у российских экспортеров нефти образовалось огромное количество никому ненужных рупий, которые они не знают куда девать и продают с дисконтом, теряя на каждой такой сделке только по этому параметру примерно 10%. Но этого мало: Путин дал команду и вот уже вице-премьер РФ Новак объявляет, что теперь вообще вся торговля нефтью будет переведена на рубли или юани.

То есть мало того, что они всех контрагентов сбили с панталыку своими фокусами с рупиями, так теперь индусам нужно где-то раздобыть рубли или юани вместо рупий! Это при том, что и с Китаем и с Россией у Индии отрицательное торговое сальдо и лишний рублей и юаней у нее нет. Что прикажете делать? Вовсе не покупать российскую нефть? Видимо так ей и придется сделать…

Еще раз: не мешайте Путину доламывать итак дышащую на ладан российскую экономику. Лучше него самого его не победит никто! Просто отойдите в сторонку и запаситесь попкорном. Он сам себя угробит своими мегаломанскими фантазиями.

Я вот чего думаю: не надо Залужному торопиться с наступлением. Ой не надо. К лету эти черти сами себя доведут до ручки. Вот тогда-то и нужно будет лишь чуть-чуть подтолкнуть эту телегу - и она сама покатится под откос.

Аккурат к середине июня и начать наступление. Тогда ВСУ как нож в масло войдут в расположение путинского войска, которое к тому времени будет уже полностью измордовано путинскими новациями в области военной и экономической науки.

Это он еще за медицину не брался… Как ту не вспомнить старый анекдот про студента и умершую от его экспериментов собачку: «Как жаль! А у меня еще столько идей было…»

А новости все прут и прут. Одна интереснее другой… И все про гениального вождя россиян… Воля ваша, господа хорошие, но нет у нас другого варианта кроме как победить этих мудаков. Тем более, что дело наше правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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