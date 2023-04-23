Почему яйца нельзя разбивать о край посуды: неожиданный ответ 4 23.04.2023, 9:11

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Чтобы приготовить омлет, нужно действовать по-другому.

Как вы разбиваете яйца, готовя омлет, тесто или любое другое блюдо, где нужен этот ингредиент? Скорее всего вы делаете это о край посуды, которой при этом пользуетесь. Достаточно привычное движение и вполне удобный подход. Но на самом деле эксперты называют его неправильным.

Сайт obozrevatel.com разбирался, что не так с разбиванием яиц о миску или сковородку. И какие из-за этого могут возникнуть проблемы.

Если вы разбиваете яйцо о край сковороды для яичницы или омлета, вы невольно оставляете на этом краю немного белка. От высокой температуры за время приготовления он пригорает даже у защитному покрытию. Отчистить такое загрязнение непросто – это требует трения, а значит, может повредить сковороду.

Но главная опасность заключается в болезнетворных бактериях, которые могут содержаться на яичной скорлупе, в частности, сальмонелле. Если разбивать яйца о посуду, возбудитель кишечной инфекции легко может попасть в блюдо, в частности вместе с мелкими частицами скорлупы, и стать причиной тяжелого отравления.

Чтобы обезопасить себя от инфекции, мойте яйца перед тем, как их разбивать. И старайтесь использовать посторонний инструмент для этого – например тупую сторону ножа, которым не собираетесь что-то резать прямо сейчас, или ручкой ложки или вилки, которую сразу после этого отправите в мойку.

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