«Копал ямы и называл себя «артиллеристом» 4 23.04.2023, 9:25

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Военный эксперт рассказал, чем на самом деле занимался сын Пескова в «Вагнере».

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин кичился, что среди его наемников был даже сын пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Николай. Якобы он был «артиллеристом». На самом деле Песков-младший мог максимум копать ямы и грузить снаряды.

Такое мнение в эфире «24 канала» выразил военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, эта история – это пример пропаганды самого низкого качества.

Нарожный отметил, что в качестве волонтера уже 9 лет занимается артиллерией, поэтому хорошо понимает эту тему. Он подчеркнул, что сын Пескова не мог выполнять задание как артиллерист.

«Сын Пескова сугубо теоретически может пойти в артиллерию. Там очень много задач, например, работать грузчиком снарядов. Или когда гаубица заезжает на огневую позицию, ее надо вкапывать, махать лопатой», – сказал он.

Военный эксперт объяснил, что чтобы стать настоящим артиллеристом, нужно 5 лет учиться этому в высшем учебном заведении.

«Это звучит как пропаганда самого низкого сорта. Несчастный сынок не знает, как записаться в ЧПК «Вагнер», пошел к папе и он его записал. Это будто очередная толкотня в высших эшелонах власти, чтобы Пригожин нашел подход к Пескову. Они делают рекламную кампанию» , – считает Нарожный.

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