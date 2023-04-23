Россиянка устроила скандал во «Вкусно - и точка» 19 23.04.2023, 9:29

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Меню посетителям в РФ подают на китайском языке.

Пока Кремль ведет фейковую «войну с НАТО», российская Сибирь стремительно китаизируется. В городе Бердске, что под Новосибирском, посетителям сети фастфудов «Вкусно - и точка» начали подавать меню, в котором основной язык - китайский.

Россиянка по этому поводу учинила скандал, пишет dialog.ua.

«Я пришла заказать во «Вкусно - и точка» что-нибудь. Здесь меню по-китайски и не написано, что входит в состав каждого бургера… Как мне все это выбрать? Что это такое?(...) Вот так меня накормили в этом «чудесном» заведении в центре города Бердска, где я живу!» - жаловалась россиянка.

В меню, которое ей предоставили, основная информация о еде действительно была на китайском языке. Названия блюд на русском языке были указаны внизу мелким шрифтом.

«Вкусно - и точка» - это крупная российская сеть ресторанов быстрого питания. Она была создана в 2022 году на базе компании «Макдональдс», которая покинула российский рынок в знак протеста против военной авантюры Кремля.

«Вкусно - и точка» неоднократно попадала в громкие скандалы за небольшой период существования. Также компания оказалась убыточной, в отличие от «Макдональдс».

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