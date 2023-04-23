«После 2020 года так умеют только белорусы» 23.04.2023, 9:34

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Ивулин поделился трогательной историей.

Спортивный журналист, бывший политзаключеный Александр Ивулин в Instagram рассказал трогательную историю случайной встречи в Варшаве.

«Белорус белорусу белорус.

Отправился на завтрак. За час в кафе встретил с десяток земляков. Каждый / каждая улыбается так, как умеют только белорусы. Если что, я люблю смол-токи, но один из сегодняшних выбил невероятную эмоцию.

— Спасибо за то, как вы там держались. Кстати, знакомьтесь, — незнакомая леди представляет свою спутницу. — У нее тоже брат сидит.

Фамилия девушки кажется невероятно знакомой. Переспрашиваю. Нет, не показалось. Через секунду уже я называю имя ее брата. Оказывается, мы, как говорят на зоне, «шли по этапу» и «были в близких».

Выходит, мы заочно знакомы с этой сестрой. И с девушкой этого парня. И с его родителями. Жаль, обняться на свободе они смогут еще нескоро.

Шок и удивление. Глаза новой знакомой (очень похожа на брата) тут же становятся мокрыми. Ее руки начинают трястись. Объятия, после которых случайный прохожий сразу становится почти родным.

Кажется, после 2020-го так умеют только белорусы», — написал Ивулин.

Автор канала «ЧестнОК» и футболист «Крумкачоў» находился за решеткой с 3 июня 2021-го. 19 января 2022-го суд дал Ивулину два года колонии за участие в мирных протестах. Он полностью отбыл срок и вышел на свободу 17 февраля.

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