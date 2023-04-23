закрыть
23 апреля 2023, воскресенье, 10:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«После 2020 года так умеют только белорусы»

  • 23.04.2023, 9:34
  • 5,192
«После 2020 года так умеют только белорусы»

Ивулин поделился трогательной историей.

Спортивный журналист, бывший политзаключеный Александр Ивулин в Instagram рассказал трогательную историю случайной встречи в Варшаве.

«Белорус белорусу белорус.

Отправился на завтрак. За час в кафе встретил с десяток земляков. Каждый / каждая улыбается так, как умеют только белорусы. Если что, я люблю смол-токи, но один из сегодняшних выбил невероятную эмоцию.

— Спасибо за то, как вы там держались. Кстати, знакомьтесь, — незнакомая леди представляет свою спутницу. — У нее тоже брат сидит.

Фамилия девушки кажется невероятно знакомой. Переспрашиваю. Нет, не показалось. Через секунду уже я называю имя ее брата. Оказывается, мы, как говорят на зоне, «шли по этапу» и «были в близких».

Выходит, мы заочно знакомы с этой сестрой. И с девушкой этого парня. И с его родителями. Жаль, обняться на свободе они смогут еще нескоро.

Шок и удивление. Глаза новой знакомой (очень похожа на брата) тут же становятся мокрыми. Ее руки начинают трястись. Объятия, после которых случайный прохожий сразу становится почти родным.

Кажется, после 2020-го так умеют только белорусы», — написал Ивулин.

Автор канала «ЧестнОК» и футболист «Крумкачоў» находился за решеткой с 3 июня 2021-го. 19 января 2022-го суд дал Ивулину два года колонии за участие в мирных протестах. Он полностью отбыл срок и вышел на свободу 17 февраля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов