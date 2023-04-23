«Зарплату задерживали по две недели, а отпускные не платили вообще» 1 23.04.2023, 9:45

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Белорусы рассказали о приключениях на работе с зарплатой «в конвертах».

Зарплата в конверте многим может показаться не такой уж проблемой. Особенно, если ты студент или молодой специалист, который еще не задумывается об отчислениях на пенсию, кредитах или декретном пособии.

Герои статьи на сайте myfin.by осознанно согласились когда-то на неофициальную работу. Но получать зарплату не в срок были не готовы. Спросили у них, почему они согласились на такие условия труда, как долго ждали вознаграждение и пойдут ли еще раз на подобный опыт?

«Задержку зарплаты я не считала большой проблемой»

Первая героиня — Анастасия. Первым местом работы для нее стала компания, которая занималась реализацией цветов. Трудоустроилась девушка по распределению. Молодой специалист совмещала сразу три должности: журналист-редактор, менеджер по работе с клиентами, SMM-специалист.

— Ранее я уже неоднократно проходила практику в этой компании и была полностью довольна. В первый день работы мне сказали написать заявление, что я буду работать на 0,25 ставки. Но так было только на бумаге. Работодатель объяснил это тем, что таким образом сохранит мою зарплату в полном объеме — отчисления за меня будут меньше, поэтому и зарплата моя будет больше.

В реальности я работала на полную ставку, иногда и сверхурочно. С тех пор каждый месяц я получала свою зарплату в конверте, рабочей карточки не было. Я по своей инициативе открывала карточку и пополняла ее на небольшие суммы. Честно говоря, мне это не совсем нравилось, но проходить через перераспределение я тоже не была готова.

Сразу сказала своему работодателю, что хочу работать честно, без всяких подводных камней, на что бухгалтер предложила уволиться и идти перераспределяться.

— В деревню ехать мне не хотелось, да и работа нравилась, поэтому осталась. Но кроме того, что я получала зарплату в конверте, пришлось столкнуться еще и с ее задержкой. Дней 5-10 приходилось ждать зарплату. Иногда такое бывало. Дело в том, что выручка компании зависела от количества людей, которые проходили курсы и мастер-классы. Иногда были очень дорогостоящие показы, на которые уходил весь бюджет, поэтому приходилось ждать прихода оплаты за обучения.

Директор извинялся, объяснял причину и называл дату выплаты. Со мной были максимально откровенны, поэтому задержку зарплаты я не считала большой проблемой.

— Когда я знала, что нам предстоит организовать затратное мероприятие, то сразу переходила в режим «эконом», — продолжает Анастасия. — Мне это помогало «дотянуть» до зарплаты и не доставать деньги из накоплений.

— Как долго я готова работать без перевода на карточку? Если мне все объяснят и назовут причину невыплаты, я готова работать еще месяц. Если и через месяц ничего не выплатят, обращусь к юристу и начну искать новую работу.

На своем первом рабочем месте Анастасия проработала 2 года, но в итоге уволилась.

— Мне нравилась работа, но налоговые махинации, переработки, обесценивание не оставили мне выбора.

За весь срок распределения мне ни разу не повысили зарплату, хотя я никогда не брала больничный, иногда заменяла директора и бухгалтера во время их отсутствия, занималась уборкой студии, выполняла все поручения. Чувствовала себя девочкой на побегушках. А в день увольнения бухгалтер и вовсе заявила, что я должна им спасибо сказать, что они меня вообще взяли на работу.

«Работали на честном слове»

У следующей героини история похожая: Юлия в течение года получала зарплату в конверте, да еще и с задержкой.

— Год был сложный, и мне нужна была работа, — объясняет девушка. — Кроме того, не было оформлено никакого трудового договора. Работали на честном слове. Нам предлагали официально оформить ИП, но тогда зарплата была бы меньше. Поэтому я и согласилась на зарплату в конверте.

По словам Юлии, зарплату им всегда выдавали наличными. Приехать за ней нужно было в офис в другой город, что у девушки не всегда удавалось сделать оперативно. Так и получалось, что зарплата никогда вовремя до нее не доходила.

— Иногда я просто не могла допроситься своей зарплаты у работодателей. У них свои дела, а ты в их планы не входишь.

Было такое, что у меня заканчивались деньги, а зарплаты на руках еще нет. Но на тот момент я жила с родителями, они могли подстраховать в случае чего, — вспоминает Юлия. — Еще у меня были кое-какие накопления. Если очень нужны были деньги, брала из «заначки».

В таких условиях девушка проработала год. Финансовые сложности вынудили работодателя отправить Юлию и других работников в отпуск на 4 месяца. За это время у девушки появилась новая работа.

— Я поняла, что трачу на выполнение новой работы меньше времени, а получаю в итоге денег больше по сравнению со своим предыдущим местом работы. В итоге решила уволиться.

Мы хорошо расстались, дверью я не хлопала, — говорит девушка. — Но если бы мне сейчас предложили бы работать на таких условиях, ни за что не согласилась бы. Если бы попросили подождать немного зарплату (дней 3-5), то, может, пошла бы навстречу, ведь все зависит от компании и обстоятельств.

«Когда ты студент, то не задумываешься о социальных гарантиях и налогах»

Михаил устроился на работу графическим дизайнером в компанию по продаже электронных аксессуаров.

— Это только на бумаге я был дизайнером. В реальности стал разнорабочим: управленцем, кассиром, курьером… Официально работал на 0,25 ставки, а на деле трудился день, а иногда и больше. Почему не уходил с такой работы? Когда ты студент, то не задумываешься о социальных гарантиях и налогах.

Мне хотелось сепарироваться от родителей и не просить у них денег, поэтому продолжал работать.

Зарплату выдавали с задержками систематически. Бывало, что денег мы не видели 1 день или 2, но иногда нам могли не выдавать зарплату неделю, а то и две! Не могу сказать, что отсутствие денег было для меня критичным. Я жил в общежитии, получал повышенную стипендию, но такое отношение меня не устраивало. На мое возмущение просили потерпеть и кормили «завтраками». Справедливым будет сказать, что деньги в итоге я получал. Могли еще и добавить сверх заработанного.

В таком режиме Михаил проработал 2 года. Уволился из-за совокупности факторов.

— Я еще думал распределиться в эту же компанию после университета, но случился конфликт с работодателем. К задержке зарплаты в конверте добавилось также отсутствие отпускных. В отпуск я ходил, но отпускных не видел.

Директор оправдывался, что выручки нет, а соответственно, и денег. Давал несущественные суммы, чтобы я отстал от него.

В итоге отпускные я забирал по частям в течение года. Если мне придется столкнуться с таким еще раз, то буду смотреть по ситуации, как поступить, — продолжает Михаил. — Все зависит от работодателя. Если он выполняет свои обещания и нет другой работы, то готов мириться с зарплатой не в срок достаточно долго. Если же есть подходящая вакансия, то уйду сразу же, как не получу свою зарплату в положенную дату.

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