В истории завода в Миорах, который отжали у частника, случился неожиданный поворот 2 23.04.2023, 9:55

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Эпопея с «идеальным предприятием» продолжается.

В Экономическом суде Витебской области на 26 июня назначено судебное заседание по иску «Беларусбанка» к компании «ММПЗ-ГРУПП», в состав которой ранее входил Миорский металлопрокатный завод. Информация об этом размещена на сайте Верховного суда.

Напомним, ранее этот миорский завод национализировали. Проблемы у частного предприятия начались после того, как в июне 2021 года незадолго до визита на завод в Миорах Лукашенко силовики задержали его руководителей.

Напомним, в июне 2021 года незадолго до визита на предприятие в Миорах Лукашенко силовики задержали его руководителей. После этого чиновники взялись «спасать» предприятие. В итоге в 2022 году все активы и долги Миорского металлопрокатного завода перешли новой государственной фирме, ее учредил «Белцветмет».

В августе прошлого года Лукашенко заявил о национализации завода, «в связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства», тогда диктатор возмутился, что «идеальное предприятие превратили в банкрота».

Этому предшествовала подача многочисленных исков со стороны «Беларусбанка» к «ММПЗ-ГРУПП». Некоторые суды касались экономической несостоятельности предприятия.

Судьи принимали решение о взыскании с компании задолженности перед банком. В общей сложности обязательства исчисляются сотнями тысяч евро. К примеру, сумма по одному из исков превышает 277 тысяч евро, по второму — 244 тысячи евро.

«Беларусбанк» участвовал в финансировании приобретения основного технологического оборудования. В 2015 году компания брала кредит для финансирования поставок технологического оборудования из Германии. «Заключены кредитные договоры на общую сумму 106,2 млн евро за счет ресурсов немецкого банка AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH», — сообщала пресс-служба банка. Для этого «Беларусбанк» привлекал ресурсы немецких банков. На заводе уточняли, что кредиты брали на 10 лет «под беспрецедентно низкую процентную ставку» и без привлечения гарантий правительства Беларуси.

Сейчас «Беларусбанк» продолжает судебные разбирательства с «ММПЗ-ГРУПП».

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