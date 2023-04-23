«Медведев подходит к зеркалу, видит себя и пугается» 1 23.04.2023, 10:04

3,524

Экс-глава РФ настроился на парад в Берлине, но стал героем анекдота.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев возмутился заявлением экс-президента РФ Дмитрия Медведева, который открыто угрожал Германии.

В своем интервью для «Фабрики новин» Дмитрий Снегирев не сдерживал эмоций высказывая свое мнение по поводу прогнозов официальных лиц по срокам освобождения Крыма, по разговорам о контрнаступлении в то время, как враг активизировался сразу на нескольких направлениях.

При этом на вопрос журналистки о том, что он думает по поводу высказывания Медведева, что РФ устроит парад Победы в Берлине, военный эксперт едко пошутил.

Сопредседатель общественной инициативы «Правое дело» в ответ на услышанное заявил: «Кто с уважением относится к Дмитрию Медведеву и к его заявлениям? Только Дмитрий Медведев, который сам и пишет свои тексты».

После этого военный эксперт решил подчеркнуть, что из себя на самом деле представляет Медведев, рассказав по этому поводу анекдот: «Вы знаете, это как в анекдоте, когда бойцу спецназа поступает сигнал одеться и через 5 минут прибыть на место постоянного базирования. Он одевается, подбегает к зеркалу весь экипированный, намазанный. Как это говорят, напугался сам себя. То же самое происходит с Медведевым, когда он подходит к зеркалу, видит себя воинственного и пугается».

Об отмене парадов в приграничных с Украиной областях Дмитрий Снегирев высказался коротко и однозначно. По его мнению, такой жест можно расценивать, как признание Россией недееспособности своей армии, которая не может защитить собственный народ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».