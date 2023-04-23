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Пуля в лоб: ВСУ показали перестрелку с «вагнеровцами» с расстояния нескольких метров

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  • 23.04.2023, 10:07
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Пуля в лоб: ВСУ показали перестрелку с «вагнеровцами» с расстояния нескольких метров

Россияне пытались закидать украинских бойцов гранатами в окопах под Бахмутом и просчитались.

Вооруженные силы Украины показали мощную перестрелку с наемниками ЧВК «Вагнер» в окопах возле Бахмута, которая закончилась для оккупантов «трагически».

Соответствующий ролик показал украинский журналист Андрей Цаплиенко в Telegram. Он отметил, что стычка произошла в окопах возле Бахмута. Стрелком-героем со стороны Украины был боец 92-й бригады ВСУ.

В кадре «вагнеровцы» пытаются забросать украинских бойцов гранатами, однако ВСУ подошли к ним слишком близко. В конце концов на дистанции нескольких метров враг таки получил свою «пулю в лоб».

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