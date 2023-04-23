Соловьев проболтался о новой цели Кремля в войне против соседей 5 23.04.2023, 10:40

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Пропагандист признался в провале не украинском фронте.

Украинский журналист Роман Цимбалюк поделился отрывком из очередной программы Владимира Соловьева, где тот открыто называет следующую военную цель Кремля.

Речь идет о странах Балтии, союзниках Украины, которые являются членами НАТО, а значит, можно сделать вывод, что угрозы звучат в адрес Североатлантического альянса.

Популярный журналист сделал подводку к громкому высказыванию российского пропагандиста: «Новую армию они собирают для того, чтобы покорить мир и управлять им, но у них есть программа минимум, это Украина, среднесрочная программа и, конечно же, программа максимум».

Далее следует прямая речь Соловьева, где он сообщает: «В чем я убежден, это то, что, когда мы закончим «денацификацию» Украины, нам необходимо заняться Прибалтикой. Может быть, даже не обязательно дожидаться «денацификации» Украины, за то, что себе позволили эти «нацисты», когда они 9 Мая запрещают праздновать».

Затем Роман Цимбалюк комментирует сказанное Соловьевым: «Этот любитель Адольфа Гитлера эти слова как раз говорит в день его рождения. Вот у них теперь новая цель - Балтии. Страны Балтии - это наши союзники. Это страны, которые открыли нам арсеналы НАТО, и по итогам последнего «Рамштайна» эти небольшие государства приняли решение еще нам помочь оружием».

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