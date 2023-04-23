закрыть
23 апреля 2023, воскресенье, 10:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появились странные люди в черной форме

1
  • 23.04.2023, 10:45
  • 2,974
В Беларуси появились странные люди в черной форме

Что происходит?

Читатель телеграм-канала «Баста!» сообщил о появлении в Беларуси странных военных в форме черного цвета.

«Хочу поделиться странной ситуацией. Мы с друзьями занимаемся страйкболом и часто ездим играть на СБЧ, что возле Млынка», — рассказал подписчик канала.

«Там уже давно заброшенные здания, поэтому локация максимально подходящая.

На днях я за день до общего сбора пошел посмотреть все ли в порядке и наткнулся на людей в военной форме и черных робах.

Так как немного разбираюсь в камуфляже, могу сказать, что это были не наши военные. Вот видео», — сообщил подписчик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов