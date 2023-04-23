В Беларуси появились странные люди в черной форме 1 23.04.2023, 10:45

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Что происходит?

Читатель телеграм-канала «Баста!» сообщил о появлении в Беларуси странных военных в форме черного цвета.

«Хочу поделиться странной ситуацией. Мы с друзьями занимаемся страйкболом и часто ездим играть на СБЧ, что возле Млынка», — рассказал подписчик канала.

«Там уже давно заброшенные здания, поэтому локация максимально подходящая.

На днях я за день до общего сбора пошел посмотреть все ли в порядке и наткнулся на людей в военной форме и черных робах.

Так как немного разбираюсь в камуфляже, могу сказать, что это были не наши военные. Вот видео», — сообщил подписчик.

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