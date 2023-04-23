Новые фантазии Пескова-младшего: поменял фамилию, дали медаль 23.04.2023, 10:55

Сын пресс-секретаря главы Кремля рассказал, как воевал в ЧВК «Вагнер».

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай подтвердил, что принял участие в войне против Украины в составе ЧВК «Вагнер». Наемник похвастался, что получил медаль за свой «боевой подвиг».

Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде». Николай Песков заявил, что поездка на войну в Украину – это была полностью его инициатива, передает obozrevatel.com .

«Я посчитал это своим долгом. Я просто был обязан участвовать, должен был помочь всем, кто там находился. Я не мог сидеть в стороне и смотреть, как и друзья, и другие люди уходят туда», – выдал военный преступник.

Песков-младший заявил, что в рядах ЧВК «Вагнер» он воевал под другой фамилией, какой именно, он раскрывать не стал. Коллектив наемников он назвал дружным, другие захватчики приняли его нормально.

Николай Песков сказал, что провел на фронте менее полугода. Там он был рядовым.

«Мы работали постоянно, выезжали часто. Работы много...Я получил медаль «За отвагу». Это уже за определенный боевой подвиг. Весь мой экипаж совершил подвиг. У нас был один интересный выезд. Больше я сказать не могу», – сказал сын Пескова.

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