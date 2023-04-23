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«Капиталистический романтизм»: в элитном доме на Веры Хоружей в Минске продается квартира

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  • 23.04.2023, 11:04
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«Капиталистический романтизм»: в элитном доме на Веры Хоружей в Минске продается квартира

Как она выглядит и сколько стоит.

В элитном шестиэтажном доме в Минске на Веры Хоружей, построенном в стиле «капиталистического романтизма» (так называют архитектуру конца девяностых — начала нулевых) продается однокомнатная квартира. О ней рассказывает (и показывает) realt.by.

Дом клубного типа на 24 квартиры был построен на улице Веры Хоружей в 2012 году. На месте монолитной новостройки ранее был пункт приема стеклотары между пятиэтажными домами и детским садом. Застройщиком выступила компания «Стройфинпроект», адрес — Веры Хоружей, 48А (собственного номера дому не досталось).

Здание построено по индивидуальному проекту, площадь квартир варьируется от 50 до 200 квадратных метров. Дом получил эксклюзивную отделку лестниц и холлов, оборудован бесшумным лифтом Schindler и подземным паркингом на 40 машиномест и имеет гостевую стоянку во дворе.

Придомовая территория у здания небольшая, есть только газон и скамейки — а детская площадка вынесена за территорию клубного дома. Realt.by отмечает, что за забор вокруг новостройки жителям пришлось «повоевать» с жильцами окрестных пятиэтажек, так как те были против ограждения.

Сейчас в доме продается одна однокомнатная квартира площадью 48,5 квадратных метра. Жилье расположено на втором этаже. Квартира продается без отделки, однако в объявлении указано, что в наличии имеется два варианта дизайн-проекта плюс чертежи и необходимая плитка.

В квартире — панорамные окна с деревянными стеклопакетами профиля Shuko немецкого производства, напольные стальные радиаторы (с трубами из Германии), входные двери из Италии.

Realt.by отмечает, что в доме предусмотрена установка систем кондиционирования, современные инженерные коммуникации, аварийное электроснабжение, есть система контроля доступа и охраны, светозвуковая пожарная сигнализация, а также система дымоудаления из гаража.

В объявлении указано, что в элитном доме «узкий круг жильцов общего социального статуса» и консьерж. Территория вокруг здания огорожена.

Стоимость квартиры составляет 100 000 долларов (2062 доллара за квадратный метр).

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