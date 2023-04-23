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Суданская немощь Путина

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 23.04.2023, 11:07
  • 4,788
Суданская немощь Путина

В каком бункере он спрятался на этот раз?

Везде, где надо проявить ум и силу, действуя действительно в интересах людей, видим мы у Путина немощь, вялость.

В Судане беда. В Хартуме бои. Не такие, к счастью, как те, что устроил великий геополитик в Украине, но все равно творится ужас.

Соединенные Штаты с помощью своих военных провели быструю операцию и эвакуировали дипломатическое представительство из страны. Договорившись, как сообщается, с одной из противоборствующих сторон. Президент Джо Байден поблагодарил американских военных.

Что же в России? Надо отдать должное работе посольства России. Посол в Хартуме Александр Черновол рассказал, что 140 российских граждан, удалось собрать в посольстве, они просят эвакуацию из страны. Это не все российские граждане в Судане (на консульском учете 300 человек), но значительная часть задачи решена.

И где же этот великий Путин? С его огромным влиянием в Африке? Собравшийся строить военно-морскую базу в Судане? В каком он опять бункере? Чем занят?

Давайте, договаривайтесь с суданскими военными, вывозите россиян. Или вообще уже никого в армии не осталось? Все брошено в Украину? Поучитесь у Соединенных Штатов, суверенные неумехи.

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