Пропагандисты сообщили о задержании автора песни «Стоп таракан»3
- 23.04.2023, 11:15
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Речь может идти о известном минском гитаристе.
В провластных телеграм-каналах сообщается о задержании очередного музыканта. Как утверждается, мужчина написал песню «Стоп таракан». Из других претензий к музыканту — «комментарии в соцсетях». Информация об этом появилась в телеграм-каналах, которые связывают с силовиками, а также у пропагандиста Григория Азаренка.
На видео, которое распространяют провластные телеграм-каналы, мужчина рассказывает, что написал песню «Стоп таракан», которая «порочит государственную власть и органы управления». Также он говорит на «покаянном» видео о том, что оставлял в соцсетях комментарии.
По всей видимости, речь идет о минском гитаристе Руслане Хлебородове.