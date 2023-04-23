Пропагандисты сообщили о задержании автора песни «Стоп таракан» 3 23.04.2023, 11:15

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Речь может идти о известном минском гитаристе.

В провластных телеграм-каналах сообщается о задержании очередного музыканта. Как утверждается, мужчина написал песню «Стоп таракан». Из других претензий к музыканту — «комментарии в соцсетях». Информация об этом появилась в телеграм-каналах, которые связывают с силовиками, а также у пропагандиста Григория Азаренка.

На видео, которое распространяют провластные телеграм-каналы, мужчина рассказывает, что написал песню «Стоп таракан», которая «порочит государственную власть и органы управления». Также он говорит на «покаянном» видео о том, что оставлял в соцсетях комментарии.

По всей видимости, речь идет о минском гитаристе Руслане Хлебородове.

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