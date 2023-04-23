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Свитан: Контрнаступление ВСУ начнется, когда сойдутся три параметра

  • 23.04.2023, 11:20
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Свитан: Контрнаступление ВСУ начнется, когда сойдутся три параметра

Эксперт назвал дату выдвижения украинских войск.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил, почему контрнаступательные действия ВСУ до сих пор еще не начались. Его главный аргумент - дождливая погода.

Офицер запаса ВСУ сообщил, что как только почва подсохнет, Украина накопит достаточное количество ресурсов и только тогда Залужный отдаст приказ наступать.

Военный эксперт высказал свое мнение по поводу того, почему начала контрнаступления не стоит ждать в ближайшие дни: «Можно с уверенностью сказать, что пока не закончатся дожди, что пока не подсохнет почва, разворачиваться в широкие колонны для наступления точно не получится. Сейчас реально опять зарядили дожди, и где-то неделю они еще точно будут идти и еще потом дальше сохнуть. Реально ни в Запорожских степях, ни на Донбассе в черноземе двигаться сейчас нельзя».

Затем Роман Свитан предположил, при каких условиях сразу же начнется движение наших войск: «Исходя из временных определенных рамок, я думаю, что где-то не раньше чем через 2 недели может начаться какое-то движение уже фронтального уровня, хотя фронтовая разведка уже с неделю, как начала выполнять свои задачи. Эти моменты подготовительные для наступательных действий уже начали делать, а именно это и говорит, что наступление само скоро будет. Оно будет тогда, когда сойдутся как минимум три параметра: погода, готовность сил и средств и будет дана команда от Главкома на выполнение поставленных задач».

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