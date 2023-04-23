Свитан: Контрнаступление ВСУ начнется, когда сойдутся три параметра 23.04.2023, 11:20

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Эксперт назвал дату выдвижения украинских войск.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил, почему контрнаступательные действия ВСУ до сих пор еще не начались. Его главный аргумент - дождливая погода.

Офицер запаса ВСУ сообщил, что как только почва подсохнет, Украина накопит достаточное количество ресурсов и только тогда Залужный отдаст приказ наступать.

Военный эксперт высказал свое мнение по поводу того, почему начала контрнаступления не стоит ждать в ближайшие дни: «Можно с уверенностью сказать, что пока не закончатся дожди, что пока не подсохнет почва, разворачиваться в широкие колонны для наступления точно не получится. Сейчас реально опять зарядили дожди, и где-то неделю они еще точно будут идти и еще потом дальше сохнуть. Реально ни в Запорожских степях, ни на Донбассе в черноземе двигаться сейчас нельзя».

Затем Роман Свитан предположил, при каких условиях сразу же начнется движение наших войск: «Исходя из временных определенных рамок, я думаю, что где-то не раньше чем через 2 недели может начаться какое-то движение уже фронтального уровня, хотя фронтовая разведка уже с неделю, как начала выполнять свои задачи. Эти моменты подготовительные для наступательных действий уже начали делать, а именно это и говорит, что наступление само скоро будет. Оно будет тогда, когда сойдутся как минимум три параметра: погода, готовность сил и средств и будет дана команда от Главкома на выполнение поставленных задач».

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