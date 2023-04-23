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Прогноз Дерипаски

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  • Анатолий Несмиян
  • 23.04.2023, 11:35
  • 5,446
Прогноз Дерипаски

Россию будут продавать за бусы с перьями.

Для России прогноз Дерипаски не слишком актуален. Кремль отказался от доллара в пользу совсем плохой валюты - юаня. Россия стараниями Кремля превратилась в периферию даже не развитого мира, а периферию Третьего мира. Теперь россияне находятся на уровне своих нынешних союзников-изгоев типа Ирана, а их лучшие друзья сегодня - это наиболее дикие и отсталые африканские страны.

Поэтому что происходит где-то там, россиян волновать уже не должно просто потому что от них там вообще ничего не зависит.

До тех пор, пока страна не то, что выползет из этой кромешной ямы, в которую ее затолкали правители, а хотя бы начнет обратное нынешнему движение, мировые процессы (какими бы они ни были) России совершенно не касаются. Хотя бы потому, что никакого влияния на них у России нет.

Обсуждать содержательно тезисы Дерипаски в таком случае бессмысленно. Останется ли доллар доминирующей валютой, возникнет ли какая-нибудь бивалютная или вообще диверсифицированная и распределенная мультивалютная система - нам-то что с этого? Российские олигархи и стоящее над ними сановное ворье так и будет распродавать страну тому, кто купит. А за доллары, евро, юани или бусы с перьями - народу страны с этого все равно ничего не перепадет и не достанется.

Анатолий Несмиян, t.me

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