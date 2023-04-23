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«У меня жим лежа 100 — и это я не хожу в тренажерный зал»

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  • 23.04.2023, 11:59
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«У меня жим лежа 100 — и это я не хожу в тренажерный зал»
Фото: onliner.by

Белорус рассказал, как необычное хобби помогло ему «взлететь» над собой.

Стас Лис — перекати-поле, у него только бабушка, ей тяжело. Потом интернат, гулянки, реанимация. Шансов выбраться со дна было чуть, но у Стаса получилось. Историю виртуоза паркура рассказал сайт onliner.by.

Философия и эстетика, дисциплина и победа над ленью — об этом сегодняшний монолог.

Вот несколько цитат из монолога.

Дно

У меня было суровое детство. Воспитывала бабушка. Потом перестала. Жил на улице. Лазили по складам. Рисовали граффити. Бродяга-беспризорник такой. Бабушка не справлялась, отдала в приют…

Мы жили «на районе». Спиртное, табак. Как-то я попал в реанимацию с передозировкой алкоголем. В 12 лет! Приехал на каникулы. Мне дали деньги на сандалики. И я их пропил.

Благодаря паркуру я понял, что это все не для меня.

Выше

Паркуром я начал заниматься лет в 6. Вышел во двор. Увидел, что мой друг делает сальто. Мне захотелось научиться и делать круче, чем он.

Всерьез мы начали тренироваться позже. Ходили на песок, по листьям, прыгали по гаражам. Старшие парни приходили на тренировку и и показывали видео 2000-х годов — там сумасшедшие ребята прыгали с высоты и крутили заднее сальто.

Когда я был в интернате, мне неоткуда было черпать информацию о паркуре. Когда вышел, открылось целое комьюнити — и я начал расти.

Фото: onliner.by

Полет

Паркур это не спорт. Тут есть атлетизм, но это философия в первую очередь. Стиль жизни. Заезженная фраза, да. Но ты действительно этим живешь.

Летать по крышам? Это какой-то мифический взгляд, мол, паркурщики по крышам бегают. В фавелах — да. Во Франции — да. Великбритания — да. Беларусь, Россия — нет. У нас парапетов много.

Фото: onliner.by

Мощь

Паркур дал мне чувство свободы. Тут я лечу. Но и физику прокачивает. Это выносливость. Взрывная сила. Прыжок. У меня жим лежа 100, присед 110 и становая 150. Это на раз. И это я не хожу в тренажерный зал.

Чтобы прокачать тело, есть очень много упражнюх. Посмотрите, как тренируются в Шаолине. Они же гении физкультуры. Дисциплинированные ребята с очень замороченным подходом

Фото: onliner.by

Совет от Стаса

«Если хочешь держать себя в форме, постоянно быть фрешменом, делай с утра зарядку — турник, брусья — и приходи на тренировку».

Я люблю гулять в лесу. Там же тренироваться. Деревья. Есть такая штука — агробугорок называется. Кочка, у которой можно часов 5 потусоваться, двойные сальто делать.

Люди говорили: научи, научи. Сначала я делал бесплатно, потом понял, что ничего другого не умею, а деньги нужны, и начал преподавать.

Фото: onliner.by

Травмы? Я руку ломал. Это особо не мешает. А вот растяжения, разрывы связок, выбитые суставы — да.

Это точно моя жизнь. Когда встаешь каждое утро и думаешь: я хочу пойти на тренировку. А потом новый день, и снова такое же. Ты в паркуре!

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