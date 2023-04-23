Ночью их построили внутри Кремля 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

23.04.2023, 12:06

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Полк секретных «героев» с подложными документами.

Ночью их построили внутри Кремля.

Стройными рядами стояла гламурная молодежь – дети державных родителей. Вокруг толпа – элита страны собралась провожать на поле боя своих детей.

Началась перекличка. Ни одной знакомой фамилии не прозвучало – они были заменены на подложные (вроде, как Путина – «Воронцова», Песков – «Поплавский»). Скромность – украшение элиты.

Сбоку пыхтел грузовик, крытый брезентом. «Что там?» – спросил известный всей стране мужчина, разгромивший ЛГБТ в битве на Охотном ряду. Ему быстро пояснили: «Ящики с наградами. Поедут следом за нашими героями, будут вручать сразу у места подвига».

Наконец на трибуну вышел Главный. Сказал краткую речь и махнул рукой. «Сам вышел в такой ранний час!» - восхищенно воскликнула скрепная доносчица, дочь известного государственного деятеля. Кто-то в толпе хмыкнул и обронил: «Не-е-е. Это тройник. Двойник отсыпается после поездки в штаб. Где Сам, не знает никто».

Наконец, погрузились в комфортные автобусы, и длинной колонной полк державных детей с подложными документами двинулся в поход – на линию фронта. Павильоны «Мосфильма», наконец-то, были готовы для съемок боев. Ворота открыты для приема дорогих гостей. Начальник «Мосфильма» в темных очках, словно трактирщик в «Буратино», стоял у ворот и кланяясь, раскидывал руки, встречая дорогих гостей.

Бесогоны режиссуры радостно потирали руки на съемочных площадках, их сейфы ломились от юаней, уплаченных за съемки. К утру должны были управиться.

Оставшиеся еще в Москве французские повара уже приступали к выпечке круасанов с тающей во рту, хрустящей корочкой. Прислуга в державных домах накрывала столы к завтраку. Ждали возвращения героев.

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