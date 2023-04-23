Рада БНР вручила первые медали Ордена Погони

Рада БНР вручила первые медали Ордена Погони3
- 23.04.2023, 12:19
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Стали известны имена первых награжденных.
Рада БНР вручила близким политзаключенных первые медали Ордена Погони. Вручение состоялось в здании Общества белорусской культуры в Вильнюсе.
Медали были переданы родственникам Игоря Лосика, Дарьи Лосик и Эдуарда Пальчиса, награжденных указом председателя Рады БНР Ивонки Сурвилла о награждении от 25 марта 2023 года за заслуги в борьбе за свободу Беларуси.
Напомним, указом медали присуждены 16 беларусам, пятерым из которых — посмертно.