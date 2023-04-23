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Веллер: У мальчика Вовы было достаточно тяжелое детство

  • 23.04.2023, 12:38
Веллер: У мальчика Вовы было достаточно тяжелое детство

Поэтому «тихоню» и стали двигать в команде Собчака.

Владимира Путина, когда он еще работал в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, многие воспринимали как очень исполнительного человека без амбиций, именно потому ему помогли переехать в Москву, а затем и занять президентский пост. Об этом в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону рассказал живущий в Эстонии российский писатель Михаил Веллер.

Он убежден, что во многом характер и сегодняшнее поведение Путина сформировало тяжелое детство.

«Лично я полагаю, что у мальчика было достаточно тяжелое детство. Когда человеку 11, 12, 16 лет, быть бедным довольно трудно. Особенно когда речь идет о 60-х годах в Ленинграде, – сказал Веллер. – В конце концов он вышел снизу и мог рассчитывать только на себя. И когда настала новая эпоха и когда он оказался в команде Собчака... Вероятно, мы никогда толком не узнаем, как именно он там оказался, есть ряд версий – не будем их сейчас повторять... Он там сидел на бабле, на денежных потоках, которые шли за бугор, и так далее. Все отзывы о нем [того времени] – как о человеке тихом, человеке исполнительном, человеке аккуратном, работящем, неамбициозном. Но там с денежными потоками было очень все в порядке. Вот поэтому его и стали двигать. Они думали, что всю жизнь этот работящий, неамбициозный тихоня будет работать на них, защищать их власть и их миллиарды», – сказал писатель.

Но когда Путин достиг политических высот и получил доступ к огромным ресурсам, он не захотел ни с кем делиться, убежден Веллер.

«Он очень быстро сообразил: на кой же черт охранять чужое добро, если можно иметь свое?» – предположил писатель.

Показательной в политической карьере Путина он считает реакцию на гибель экипажа атомной подводной лодки «Курск»: в 2000 году на учениях в Баренцевом море лодка затонула, не выжил никто из 118 человек, которые были на борту.

«Тогда стало абсолютно понятно, что человек достиг уровня своей очень большой некомпетентности. [Президентский пост] – это не его уровень. На этом уровне он оказывается не просто циничным, не просто равнодушным, а оказывается очень близоруким. Он не понимает, как надо себя вести для того, чтобы адекватно восприниматься... И когда в адрес плачущих вдов было сказано: «Навезли сюда этих десятирублевых…» (адвокат родственников погибших моряков подлодки «Курск» Борис Кузнецов рассказывал, что после одной из встреч с вдовами и матерями погибших военных Путин позвонил бизнесмену Борису Березовскому и сказал: «Вы наняли шлюх специально! Дали им по $10, чтобы меня дискредитировать!» – ред.). Эта фраза – приговор любому политику. Но не в России. В России все сделано иначе», – сказал Веллер.

По его мнению, с тех пор стало очевидно, что есть Путин и есть «все остальные». Со всеми, кто так или иначе был с этим тезисом не согласен, Путин расправлялся, отметил писатель и напомнил, что именно потому с федерального телевидения уволили журналиста Сергея Доренко (он критиковал Путина), а бизнесмен Борис Ходорковский попал в тюрьму.

«Он стал рулить сам. И когда Ходорковский попробовал поднять голову и голос, полагая, что «в конце концов это же мы тебя посадили [в президентское кресло]», ему показали, кто теперь кого и куда посадит. Теперь этот человек отдельно от всего. Этот маленький человек на большом месте воображает себя властелином полумира», – сказал писатель.

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