Белорусы увидели странный знак в небе
- 23.04.2023, 13:00
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Что это было?
На протяжении нескольких дней белорусы могли заметить в небе удивительной красоты оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны появляются своего рода радужные кольца.
Оно называется пыльцевой короной и появляется из-за дифракции света на висящей в воздухе пыльце (обычно это происходит в сезон цветения).
Чтобы наблюдать за ней, достаточно использовать простые солнцезащитные очки.
Фотографиями этой природной магии с Onlíner поделился читатель. Сняты они в Ратомке.