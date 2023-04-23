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Белорусы увидели странный знак в небе

  • 23.04.2023, 13:00
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Белорусы увидели странный знак в небе

Что это было?

На протяжении нескольких дней белорусы могли заметить в небе удивительной красоты оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны появляются своего рода радужные кольца.

Оно называется пыльцевой короной и появляется из-за дифракции света на висящей в воздухе пыльце (обычно это происходит в сезон цветения).

Чтобы наблюдать за ней, достаточно использовать простые солнцезащитные очки.

Фотографиями этой природной магии с Onlíner поделился читатель. Сняты они в Ратомке.

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