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У Си Цзиньпина ситуация, как у товарища Саахова

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  • Анатолий Несмиян
  • 23.04.2023, 13:07
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У Си Цзиньпина ситуация, как у товарища Саахова
Анатолий Несмиян

В Китае буквально «набухает» кризис.

При всей экзотичности предположения о возможной агрессии Китая против Тайваня, исключать его очевидно нельзя. Причина слишком очевидна: у Китая буквально «набухает» кризис, связанный со все более усиливающимся коллапсом модели развития.

У Си Цзиньпина ситуация, как у товарища Саахова: «Или я веду ее в загс, или она ведет меня к прокурору». Решить долговой кризис с помощью внутренних механизмов Китай не в состоянии. Внешних механизмов только два: создание зоны юаня или война. При этом зона юаня без введения его полной конвертируемости - занятие абсолютно безнадежное, а вводить конвертируемый юань означает создать поток неконтролируемого вывода капитала за рубеж и падение роста ВВП ниже границы устойчивости экономики. Потом - через некоторое время - ситуация может быть сбалансирована в силу запуска компенсационных механизмов «зоны юаня», но это будет потом. А вот переходный период китайская экономика с высокой гарантией просто не переживет.

В общем, мирные средства для вывода Китая из назревающей катастрофы для Си Цзиньпина имеют крайне ограниченный диапазон применения и возможностей. Остаются военные, и Тайвань выглядит весьма привлекательным с этой точки зрения. Нюанс в том, что перед глазами пример Крыма: вроде бы Путину удалось решить проблему присоединения без особых трудностей. Но затем они возникли в других местах и в количествах, с которыми Кремль перестал справляться, а теперь - так и вообще утратил любые возможности адекватного реагирования. Про проектные решения и планирование и говорить нечего.

Так что Китай будет рассматривать военное решение лишь в самом крайнем случае, когда деваться будет уже некуда, но даже в этом случае вероятность нападения на Тайвань все равно не 100-процентная.

Но риски есть. От них нелепо было бы отмахиваться. При этом нужно понимать, что в США достаточно много людей и сил, которые бы хотели спровоцировать Китай именно на военный сценарий. Есть заинтересованные силы и в регионе - та же Япония. Россию по понятной причине никто уже не спрашивает - она полный вассал Пекина, как и Северная Корея, так что она здесь только в качестве расходного материала.

Шансы Тайваня на победу в военном столкновении с материковым Китаем крайне невелики - все-таки ресурсно он несопоставим. Но в том и возможная цель - не просто дать Китаю напасть на Тайвань, но и «загрузить» его этим нападением, затянув с тяжелейшее положение, из которого он выйдет только через капитуляцию. Вот она-то и имеет смысл во всей этой истории.

Анатолий Несмиян, t.me

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