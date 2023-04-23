Ученые выяснили, почему алкоголь способствует росту живота 2 23.04.2023, 13:11

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Это происходит не только из-за пива.

Алкоголь – один из самых распространенных, и самых продаваемых, напитков в мире, который ежегодно употребляется в колоссальных количествах — около 140 миллиардов литров. Однако несмотря на его широкое распространение, слишком часто и слишком много алкоголя потреблять не рекомендуется из-за опасности, которую он несет для здоровья, это может вызвать некоторые проблемы, включая увеличение веса и образование «пивного живота», пишет Medium.

Эксперты, изучавшие различные виды хмельных напитков, утверждают, что алкоголь содержит много калорий, не меньше, чем жиры. А это говорит о том, что регулярное употребление алкоголя может способствовать набору лишнего веса, особенно в области живота.

Помимо прочего, любой алкоголь оказывает негативное влияние на обмен веществ, вызывая различные физиологические изменения, которые также могут способствовать набору веса. Механизм заключается в том, что алкоголь способен нарушить функционирование организма в отношении жиросжигания, что ведет к накоплению жировых отложений в теле.

Кроме того, употребление алкоголя может привести к повышению уровня кортизола, гормона стресса, который также связан с увеличением веса, особенно в брюшной области. Кортизол может привести к повышенному синтезу инсулина, что также способствует накоплению лишнего веса.

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к развитию алкогольной жировой болезни печени, вследствие чего может даже развиться гепатит. Это заболевание происходит, когда печень заполняется жиром, что происходит в результате употребления большого количества алкоголя. Это может привести к воспалению печени и различным нарушениям здоровья, также включая формирование «пивного живота».

Наконец, важно отметить, что человек, занимающийся чрезмерным употреблением алкоголя, может столкнуться с выбором нездоровой пищи в качестве закуски. Таким образом люди начинают отдавать предпочтение тем продуктам, которые хорошо «сочетаются» с алкоголем — чипсы, сухарики, вяленые рыба и мясо, а также различный фаст-фуд.

В целом, увеличение веса при употреблении алкоголя обусловлено рядом причин, начиная от высокой калорийности напитка и заканчивая физиологическими изменениями, которые он может вызвать. Если вы хотите сохранить свое здоровье и вес в норме, вам следует ограничить употребление алкоголя и научиться вести здоровый образ жизни.

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