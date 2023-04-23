В Украине ликвидировали майора ФСБ 1 23.04.2023, 13:18

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Оккупанта-социалиста пришлось идентифицировать по ДНК.

В Украине ликвидирован отставной майор ФСБ Алексей Кеба. Он приехал из российского Волгограда на украинскую землю, чтобы разлететься на молекулы во время подрыва на мине.

ФСБшника-социалиста опознали по экспертизе ДНК, пишет obozrevatel.com.

«У меня печальная новость. 15.03.2023 г в зоне СВО погиб майор ФСБ в отставке , участник ДЗНС , Кеба Алексей Евгеньевич. Автомобиль подорвался на мине... Прощание прошло вчера 18.04 2023 г в Доме Офицеров Флота», – пишет один из российских пабликов.

ДЗНС, членство в котором приписывают оккупанту, это российское «Движение за новый социализм».

Месячная задержка с похоронами социалиста-ФСБшника объясняется необходимостью не только собрать то немногое, что от него осталось после взрыва, но и проведением анализа ДНК. Ведь, как пишут россияне, «Алексей оказался в эпицентре взрыва, потребовалась генетическая экспертиза останков».

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