«На классные часы «не приглашают «дядей из органов» 23.04.2023, 13:26

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Фото: Michal Dyjuk / REPORTER

Белорусы поделились опытом обучения в польских лицеях.

Журналисты издания MOST поговорили с белорусами Белостока Ксенией и Романом, которые поделилась своим опытом обучения в польских лицеях.

«Еда в столовой всегда «с пылу, с жару»

Белоруска Ксения учится в Белостоке в 13-м лицее в психологическом профиле.

— Поступить в лицей может каждый, окончивший девять классов в Беларуси и сдавший экзамены, или же окончивший 8-й класс в Польше и также сдавший экзамены. Необходимы переведенные на польский язык документы: аттестат, свидетельство о рождении, справка с прививками. Разница в процессе поступления в лицей для белоруса и для поляка в том, что сначала рассматриваются заявки тех, кто сдавал экзамен после 8-го класса. Это также могут быть беларусы, которые обучались в 8-м классе здесь и сдавали этот экзамен. И только после того, как завершен набор из тех, кто сдавал этот экзамен здесь, исходя из свободных мест в классах, в профилях, в лицеях, они размещают список лицеев, в которых эти свободные места остались. И уже тогда человек, сдававший экзамен после 9-го класса в Беларуси, может приходить и разговаривать с администрацией насчет зачисления.

Родители Ксении не знали об этой системе, поэтому пытались разговаривать отдельно с администрацией каждого лицея и получали отказы из-за нехватки свободных мест.

— Потом нам сказали, что только в 13-м лицее есть свободные места, и уже попав туда, оказалось, что у меня даже есть выбор среди профилей во второй параллели, во втором классе.

Учиться в лицее нужно четыре года, «если не будешь оставаться на второй год».

— Здесь это распространенная практика, если так можно сказать. В этом году зимний праздничный перерыв в учебе с 23 по 31 декабря, каникулы зимние — с 23 января по 5 февраля, с 6 по 11 апреля праздничный весенний перерыв. Школы также освобождаются в период сдачи матуральных экзаменов выпускниками и, в случае, если школа с лицеем совмещены, для сдачи экзамена восьмиклассниками. И летние каникулы — с 24 июня по 31 августа.

Учебный день в каждом лицее начинается по-разному.

— У нас первый урок начинается в 8:15, но к первому уроку, мне, например, на данный момент, всего два раза в неделю. Количество уроков зависит от класса: в первом больше всего, в четвертом меньше всего, упор идет на профильные предметы и подготовку к экзаменам. У меня в третьем классе сейчас трижды в неделю по шесть уроков, два дня по семь. По польскому и математике задания на дом есть всегда, по остальным предметам под домашним заданием подразумевается подготовка к уроку, проработка последних пары тем или, реже, какой-нибудь проект, часто в группах, или карта по географии.

Также Ксения рассказывает, что некоторые учителя в лицее могут создавать свою таблицу оценивания.

— Пункты — это баллы. Грубо говоря, максимально за работу можно получить 30 пунктов. Ты получаешь n-количество пунктов из 30, из этого высчитывается процент, он в свою очередь, соотносится к таблице оценок. Некоторые учителя создают свою, но в среднем значения совпадают. Недостаточная оценка — это один, наивысшая — 6. Получив единицу за семестр по предмету/ам, ученик должен подтвердить, что материал знает за эти полгода, сдает экзамен. Также и в году. В этом случае можно легко остаться на второй год.

В лицее, где учится белоруска, есть столовая, где еда всегда «с пылу, с жару».

— Не сравнится с нашими столовками. Очень вкусно. И пасту дают, и драники, и блинчики в панировке. Соответственно, есть и первое, и второе, и с собой то яблочко дадут, то йогурт, реже целые упаковки печенья каждому или шоколад. Буфета нет, но стоит два автомата. Один с кофе, чаем или шоколадом горячим, в другом можно взять что-то на перекус, — рассказывает Ксения.

Что касается воспитательной деятельности, то на классные часы «не приглашают «дядей из органов», не выбирают тему для промывания мозгов». По словам Ксении, учителя в ее лицее отличные, позитивные, уравновешенные и чуткие по отношению к ученикам.

— Преподают все прозрачно, очень ясно и у меня практически не возникало вопросов на самом начале моего обучения, несмотря на то, что я не знала польского языка. Ученики, благодаря ненапряженной обстановке в школе чувствуют себя комфортно, мне так кажется, я не могу говорить за всех. Им незачем переживать.

Также лицеистка добавляет, что никто не видела здесь истерик и слез, в отличие от Беларуси. Единственное, чего Ксении не хватает в белостокском лицее, — это творческих мероприятий. Ксения считает, что разница между польской и белорусской системой образования в глубине программы.

— Она не подстроена под кругозор и знания учеников, слишком строга, научна и не очень-то интересна. В Польше темы уроков максимально ясные, а если появляются вопросы, на них несложно найти ответы и разобраться в этой теме целиком. В польской системе также учат критическому мышлению, анализу и использовать память как инструмент. А в белорусской, даже если ты чего-то не понимаешь, ты обязан это знать, ты не освобождаешься от этой ответственности и приходится учиться выкручиваться или зубрить, — говорит Ксения.

А еще добавляет в конце Ксения, было бы неплохо, чтобы в белорусских школах тоже были боксы с прокладками или тампонами в женских туалетах. В польских школах такие средства гигиены у учеников есть.

«Домашних заданий практически не задают»

Белорус Роман учится в Белостоке в Akademickie Medyczne Liceum Ogólnokształcące в профиле ratownictwo medyczne.

— В лицей можно поступить после 9-го класса белорусской школы. Для того чтобы поступить, мне понадобился мой аттестат, номер PESEL и паспорт, и на этом все, больше ничего не требовали.

Отдохнуть от учебы удается: есть каникулы и много религиозных праздников. Домашних заданий в лицее, где учится Рома, практически не задают.

— У меня в лицее уроки начинаются в 8 утра и в среднем до 14:30. Домашнее задание есть, но обычно это проекты, очень редко, когда дают много домашнего задания, здесь намного легче к этому относятся.

Что касается системы оценивания, то она отличается от белорусской: вместо отметок ставят пункты.

— В начале года тебе дается 150 пунктов и, если ты потратишь их все, то тебя отчислят, но получать их очень легко: достаточно быть активным на уроках и разных мероприятиях. Отметки в каждом лицее по-разному, но у меня от 0% до 30% — это 1, 30%-50% — это 2, 50%-70% — это 3, 70%-85% — это 4, 85%-95% — это 5 и 95%-100% — это 6.

Роман говорит, что у него в лицее «питания нет, есть автоматы с едой или можно выйти в магазин Żabka».

Что касается воспитательной деятельности, то в лицее проводится множество различных мероприятий, но «ходить на них не обязательно».

— Учителя достаточно хорошие, большинство из них хотят именно научить, а не просто пройтись по методичке, отношение к иностранцам хорошее, во многом помогают из-за незнания языка. Ученики поляки так же помогают, они ко всем иностранцам относятся хорошо, им не важно беларус, украинец или россиянин, они всем помогут.

По словам Романа, польское образование намного лучше, чем белорусское, «у них нет такой большой нагрузки как у нас, тут все легче».

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