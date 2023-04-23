Нештатный сход чемоданов
- Телеграм-канал «Бегущий по кинолезвию»
- 23.04.2023, 13:35
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В комедии все закончилось хорошо, чего не скажешь об РФ.
Сообщение Минобороны России о «нештатном сходе авиационного боеприпаса» в Белгороде своей абсурдностью напомнило французскую комедию 1983 года Клода Зиди «Банзай».
В главной роли снимался выдающийся французский актер Колюш (Мишель Бернардин).
Эпизод, который мы вспомнили, потряс в те годы публику.
Японский пилот «Боинга» с пассажирами на борту, случайно нанюхавшись «душистых» веществ, с криком «Банзай» двинулся атаковать Перл-Харбор, организовав по дороге «нештатный сход» чемоданов на улицы Гонконга и посадив в итоге самолет на авианосец.
В комедии «Банзай» все закончилось хорошо, как это и положено для комедии. В истории со «сходом боеприпаса» в Белгороде, все не так радужно – есть пострадавшие.
Телеграм-канал «Бегущий по кинолезвию»