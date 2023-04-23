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«Лавров не просто так десантировался в Бразилии»

  • 23.04.2023, 13:39
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«Лавров не просто так десантировался в Бразилии»

Российская дипломатия совершила холостой выстрел.

Министр иностранных дел Украины 2014–2019 гг. дипломат Павел Климкин считает, что записать Бразилию в союзники Путину не удастся.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Лавров не просто так «десантировался» в Бразилии после визита Лулы (президента Бразилии, - ред.) в Китай. Лаврову не удалось склонить бразильцев к своей логике. Лула очень хотел бы играть активную роль, он видит для себя шанс в посредничестве. Для Путина поставить в одну линию весь БРИКС (группа крупнейших по площади и населению развивающихся стран «Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР», - ред.) было бы почти идеально. Поскольку Путин хочет представить, что незападный мир противостоит западному», – отметил Климкин.

По словам дипломата, у Лаврова есть желание скоординироваться с Бразилией и Китаем.

«Но Индия имеет отдельную позицию. У китайцев своя специфическая позиция, они существуют в своей системе координат. Для Лаврова желание скоординироваться с Бразилией и Китаем было бы почти мечтой, но этого не произойдет. Незападный мир видит нас через другую призму. Такие страны, как Бразилия, понимают, что являются частью и западного, и незападного мира. Записать Бразилию в союзники Путину не удастся. Но использовать для ритуальных движений вокруг китайских принципов возможно», - подчеркнул Климкин.

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