Банковские мошенники придумали новые уловки для обмана белорусов 6 23.04.2023, 13:43

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Какие хитрости они теперь применяют.

Жительница Витебска набрала для мошенников кредитов в разных банках почти на 37 тысяч рублей. 39-летней работнице одного из предприятий города позвонили в Telegram и представились сотрудником милиции из Минска. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

Чтобы убедить женщину взять кредиты, мошенники придумали уловку, что по оформленной ей раньше доверенности минчанка пытается взять на нее кредиты. Ей предложили сотрудничество, чтобы задержать «мошенницу».

«Он сообщил, что жительница Минска по доверенности, подписанной женщиной, пытается оформить кредит, и чтобы защитить свои деньги и помочь поймать мошенницу, надо сотрудничать со следствием. Но для этого необходимо взять кредиты в различных банках на такую же сумму и перевести их на безопасный счет», — отмечают в УВД Витебского облисполкома.

Женщина за несколько дней набрала кредитов на 36 920 рублей. Займы были от 5000 до 13 500 рублей.

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