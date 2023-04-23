Данилов жестко осадил министра обороны Италии, предложившего переговоры с РФ 5 23.04.2023, 13:51

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Алексей Данилов

Оружие – лучший посредник и единственно понятный для России аргумент.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал предоставлять Украине больше оружия вместо призывов к переговорам с РФ.

«Когда цель российского агрессора остается неизменной - уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования - это ничто иное как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный для России аргумент общения», — написал Данилов в Facebook.

Позиция Офиса президента Украины

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто о необходимости посадить Украину и Россию за стол мирных переговоров.

«После 423 дней кровавой войны это невозможно. Ибо это умышленная война на уничтожение, которую ведет РФ, а не мифический «конфликт». Здесь нет простора для «урегулирования», — написал Подоляк в Twitter.

Скандальное заявление Гвидо Крозетто

Ранее итальянская газета La Stampa обнародовало интервью с главой Минобороны Крозетто, где тот заявил о необходимости посадить Украину и Россию за стол мирных переговоров. А также о том, что Китай мог стать посредником в этом.

По его словам, Италия движется по двум основным линиям: первая - это помощь Украине в ее праве на самозащиту. А вторая – «постоянное и ежедневное обязательство пытаться построить стол для мира».

«Сейчас единственное, что мы можем сделать, это не закончить войну, а остановить конфликт и попытаться посадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом и не имеют ничего общего», — сказал Крозетто.

Он выразил надежду на «большую роль» Европы в этом «чтобы попытаться подлить воду в огонь».

«Очень хорошо разливается бензин, но некому стать пожарным. ООН, которая должна была быть пожарным, упустила шанс быть им. Потому что Совет Безопасности блокируется постоянными членами, такими как Россия, Китай, Соединенные Штаты», — добавил министр.

Потому, по словам Крозетто, для мира нужен другой посредник за столом переговоров. И им мог бы стать Китай.

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