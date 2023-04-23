закрыть
23 апреля 2023, воскресенье, 14:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко добил себя своими же руками

6
  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 23.04.2023, 13:54
  • 3,638
Лукашенко добил себя своими же руками

По кому ударит кувалда, подаренная пропагандисту Азаренку?

Можно только догадываться о мотивах, которые побудили Лукашенко подарить кувалду пропагандисту Азаренку. Вряд ли это сделает более устрашающим образ человека, который вызывает у многих совсем другие чувства.

Кроме того, такой «подарок» можно расценить и как признание беззубости идеологического «продукта», выдаваемого придворным пропагандистом.

Не говоря уже о том, какие последствия могут быть у такой щедрости для самого дарящего. Похоже, Лукашенко решил добить остатки собственного статуса своими же руками.

После явно вынужденного приема у себя вожака самопровозглашенной «ДНР», только самый ленивый эксперт не рассказал о стремительной утрате суверенности белорусского правителя.

И вот после этого он решил покосплеить вожака российских наемников, с чьим именем сегодня и ассоциируется печально известный образ кувалды.

Остается лишь пара вопросов: было ли решение примерить на себя образ «повара Путина» продиктовано извне, или же это стало итогом традиционной самодеятельности правителя.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов