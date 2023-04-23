Лукашенко добил себя своими же руками 6 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

23.04.2023, 13:54

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По кому ударит кувалда, подаренная пропагандисту Азаренку?

Можно только догадываться о мотивах, которые побудили Лукашенко подарить кувалду пропагандисту Азаренку. Вряд ли это сделает более устрашающим образ человека, который вызывает у многих совсем другие чувства.

Кроме того, такой «подарок» можно расценить и как признание беззубости идеологического «продукта», выдаваемого придворным пропагандистом.

Не говоря уже о том, какие последствия могут быть у такой щедрости для самого дарящего. Похоже, Лукашенко решил добить остатки собственного статуса своими же руками.

После явно вынужденного приема у себя вожака самопровозглашенной «ДНР», только самый ленивый эксперт не рассказал о стремительной утрате суверенности белорусского правителя.

И вот после этого он решил покосплеить вожака российских наемников, с чьим именем сегодня и ассоциируется печально известный образ кувалды.

Остается лишь пара вопросов: было ли решение примерить на себя образ «повара Путина» продиктовано извне, или же это стало итогом традиционной самодеятельности правителя.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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