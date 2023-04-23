Лукашенко добил себя своими же руками

Лукашенко добил себя своими же руками6
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 23.04.2023, 13:54
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По кому ударит кувалда, подаренная пропагандисту Азаренку?
Можно только догадываться о мотивах, которые побудили Лукашенко подарить кувалду пропагандисту Азаренку. Вряд ли это сделает более устрашающим образ человека, который вызывает у многих совсем другие чувства.
Кроме того, такой «подарок» можно расценить и как признание беззубости идеологического «продукта», выдаваемого придворным пропагандистом.
Не говоря уже о том, какие последствия могут быть у такой щедрости для самого дарящего. Похоже, Лукашенко решил добить остатки собственного статуса своими же руками.
После явно вынужденного приема у себя вожака самопровозглашенной «ДНР», только самый ленивый эксперт не рассказал о стремительной утрате суверенности белорусского правителя.
И вот после этого он решил покосплеить вожака российских наемников, с чьим именем сегодня и ассоциируется печально известный образ кувалды.
Остается лишь пара вопросов: было ли решение примерить на себя образ «повара Путина» продиктовано извне, или же это стало итогом традиционной самодеятельности правителя.
Кирилл Иванов, «Салідарнасць»