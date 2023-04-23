Во Владимирской области РФ прогремел странный взрыв 2 23.04.2023, 13:59

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Появились сразу три воронки разного размера.

Странный взрыв прогремел во Владимирской области РФ. По данным источников, вечером 22 апреля в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что услышал громкий хлопок в лесополосе, передает Baza.

Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили сразу три воронки разного размера. Одна из них — диаметром 5 метров и глубиной 2,5 метра. Вторая — диаметром 2,5 метра и глубиной метр. Третья еще меньше — диаметром в 1 метр и глубиной 0,5 метра. При этом лишь одна из воронок, самая большая, новая. Остальные, предположительно, появились еще зимой.

Кроме того, на месте были обнаружены пластиковые и металлические осколки. На месте также были найдены чьи-то следы. Кто устроил эти взрывы и что именно взорвалось, пока неизвестно.

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