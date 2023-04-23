закрыть
23 апреля 2023, воскресенье, 14:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«В Италию мы безусловно влюбились!»

  • 23.04.2023, 14:14
«В Италию мы безусловно влюбились!»

Белорусы рассказали о смелом путешествии через половину Европы на стареньком авто с годовалым ребенком.

Пора занимательных путешествий, незабываемых впечатлений и классных фото, несомненно, еще впереди. И перед дальними путешествиями хорошо бы изучить опыт других. К примеру, семья из Гомеля с годовалым ребенком на 22-летнем автомобиле отправилась в Италию. На дизельной Lancia Kappa гомельчане преодолели несколько тысяч километров. Они записали все свои расходы и делятся информацией.

О впечатлениях, расходах и о том, как готовили свою старенькую машину к такому серьезному испытанию, пишет av.by.

— Расскажите, пожалуйста: как вы решились на такую поездку?

— Я морально готовилась вернуться седой, так как понимала, что ребенок, дальняя дорога и старый автомобиль — это не совсем совместимые вещи, — признается Ольга, вспоминая свой летний отпуск в Италии.

Ее супруг был настроен более оптимистично. В машинах мужчина разбирался, а спонтанные поездки любил всем сердцем:

— Егор ранее занимался автомобилями, сейчас обучается маркетингу и ищет себя в новых направлениях. Очень любит путешествия, в которые и затянул всю нашу семью, — шутит его жена.

Ольга, к слову, юрист. Она считает, что «проще ничего не выдумать, чем лететь на самолете к морю». Но Егор был непреклонен.

— Прокатиться по живописным местам в Европе — мечта почти каждого автовладельца. Самый трудный вопрос касался подготовки транспорта к дальнему переезду. Мы планировали ехать втроем, и для меня было важно, чтобы каждый пассажир чувствовал себя комфортно.

— А почему именно Италия?

— Эта страна — давняя мечта моего мужа. Были ранее в Сардинии. Туда добирались на самолете, после чего возникло желание больше узнать Италию, — говорит Ольга. — Я очень хотела снова полететь, но мужу оказалось важно поехать именно на машине, чтобы увидеть больше интересных мест. Я долго уговаривала, однако супруг оставался непоколебим.

Егор, кстати, и занимался подготовкой авто к путешествию. Процесс растянулся на четыре месяца и вытянул из семейного бюджета почти 5 тысяч рублей.

— Свой автомобиль я приобретал с твердым намерением: на нем мы точно поедем в Италию. Хотя и сразу осознавал, что в старую машину необходимо обязательно положить хороший набор инструментов, — говорит Егор. — Я понимал: надо устранять любой технический нюанс. И после покупки я постепенно обслуживал и подготавливал транспорт к вояжу.

— Расскажите подробнее, пожалуйста, какие работы проводили с машиной.

— Вся подвеска была заменена вместе с задним подрамником (это больное место данных автомобилей, кстати). Менял все амортизаторы, пружины, шаровые опоры спереди, ступицы (кроме одной задней), внутренние ШРУСы и один наружный, — перечисляет Егор. — Проверил форсунки на стенде — одну заменили. Отремонтировали стартер и генератор. Заменил датчик распредвала. При снятии выпускного коллектора выяснилось, что вот-вот потечет антифриз из заглушки в блоке цилиндров, — ее также заменили.

— Как строили маршрут?

— Делали это на ходу, поскольку с ребенком нельзя рассчитывать на то, что в определенный день будем в определенном месте. Мы ехали и, когда понимали, что еще сил хватает ненадолго, искали ночлег, — вспоминает Ольга. — Старались ночевать в основном в больших городах: так можно выбрать оптимальный вариант. Самое дешевое жилье было в Польше — 20—30 евро. В целом старались, чтобы его стоимость не превышала 100 евро.

В итоге маршрут выглядел так: Гомель — Минск — Вильнюс — Варшава — Краков — Будапешт — Зальцбург — Верона — другие локации Италии.

— После Вероны мы отправились в Тоскану, там пожили на вилле у нашего знакомого. Посетили Флоренцию и поехали смотреть на море, затем двинулись в небольшой городок Модену, где посетили музей Maserati и Ferrari. Даже покатались на «Феррари». В целом в Италии мы пробыли 7 дней, — вспоминают путешественники.

— Сменяли друг друга за рулем?

— Изначально планировали так, но мужу не понравилось, как я управляю авто, поэтому всю дорогу вел машину он, — смеется Ольга.

— А ночью доводилось ездить?

— Ночных переездов не делали, так как спать в машине некомфортно. В среднем преодолевали около 400 километров за день.

— Расскажите подробнее о своих впечатлениях об Италии.

— Мы смотрели больше природу, чем архитектуру. Видели Альпы, Тоскану, озеро Комо, озеро Гарда. В целом создалось ощущение, что Италия — это страна, в которой есть все: море, горы, архитектура, вкусная еда, теплый климат.

— Сколько в среднем стоило топливо? Где было самым дорогим?

— Цена горючего — примерно 1,75 евро за литр солярки. В Италии оно было, к слову, наиболее дорогим. Расход топлива на трассе был в среднем 7 литров на 100 километров. Здесь есть такое правило: если государству срочно нужны деньги на устранение каких-то проблем, то правительство повышает стоимость топлива, справедливо полагая, что заправляется очень много людей. Как говорится, с миру по нитке! — смеются собеседники.

— А если сравнивать дороги и инфраструктуру, где лучше?

— По дорожной инфраструктуре лидирует Польша, так как на заправке можно не просто перекусить, но и полноценно пообедать. Дороги в принципе везде были нормальные. А самый сложный участок — Варшава — Вильнюс. Это была не трасса даже, а просто дорога, и нормально разогнаться у нас не получалось.

— Поделитесь лайфхаками: что важно знать, отправляясь в такое путешествие с ребенком?

— Оказывается, при бронировании «день в день» на некоторые апартаменты есть скидка 50 процентов, что очень приятно. Жилье лучше искать с частной парковкой, так как в больших городах в основном она платная. Не успеваешь внести деньги — штраф прилетает очень быстро. Берите с собой небольшую баночку подсолнечного масла, если собираетесь готовить: во многих апартаментах есть вся кухонная утварь, но нет этого продукта, а каждый раз покупать бутылку при частых переездах неудобно.

— Во сколько обошлось ваше путешествие?

— Почти в три тысячи евро. Мы, кстати, вели подробную калькуляцию. Записывали абсолютно все. Пока ехали по Беларуси, потратили 412 рублей: на страховку — 80 BYN, на «зеленую карту» — 50 евро, налог на пересечение границы — 37 рублей, на заправку — 105 BYN. А поскольку машина ремонтировалась в Минске, нам нужно было до нее добраться поездом. Это плюс 40 рублей.

В Италию мы безусловно влюбились! — признаются герои. — Тяжело представить себе, где еще такая концентрация красивых мест в мире!

Детально сведения о затратах в Европе семьи из Гомеля приводим ниже:

Литва

– Замена подшипника в машине — €106.

– Ночлег (Guest House Taurus) — €42.

– Закупки в магазине + перекусы + симка — €60.

Польша

– Симка с интернетом по всей Европе — €14.

– Ужин на заправке — €20.

– Ночевка (Radna Stay) — €40.

– Заправка — €88.

– Обед в Кракове — €20.

– Ночлег (Rainbow Apartments 1) — €35.

– Штраф за парковку — €34.

– Закупка продуктов — €70.

Словакия

– Виньетка — €12.

– Кофе — €3.

Венгрия

– Виньетка + туалет — €20.

– Ночевка в Будапеште (Premier Inn Apartments) — €39.

– Обед — €75.

– Закупки в магазинах — €30.

– Ночевка в Будапеште (Harrison(e)) — €39.

– Завтрак — €10.

– Заправка — €90.

Австрия

– Виньетка — €12.

– Ночевка — €50.

– Заправка — €90.

– Перекус — €10.

– Платная дорога — €12.

– Мойка автомобиля — €2.

Италия

– Ужин в Вероне — €12.

– Ночевка — €40.

– Завтрак — €10.

– Платная дорога до Тосканы — €32.

– Закупка продуктов в Вероне — €12.

– Стейки + еда в гости — €70.

– Заправка — €50.

– Масло для авто — €20.

– Обед — €21.

– Поездка в парк Флоренции — €20.

– Фалафель — €7.

– Покупки в магазине — €30.

– Поездка в Чинкве-Терре — €40.

– Заправка — €20.

– Парковка + перекус — €10.

– Закупки в магазине + пицца — €40.

– Ночевка — €59.

– Музей «Феррари» — €44.

– Прокат «Феррари Портофино» — €130.

– Заправка — €100.

– Пицца — €10.

– Ночевка — €79.

Швейцария

– Виньетка — €40.

– Шоколадки + хот-дог — €20.

Германия, Польша

– Закупки в магазине — €32.

– Заказ турбины (в дороге она поломалась, и требовалась новая) — €65.

– Магазин — €65.

– Топливо — €100.

– Обед — €15.

– Ночевка — €59.

– Ужин (шаурма) — €15.

– Шопинг — €350.

– Ужин на заправке — €18.

– Ночевка в Познани — €20.

– Завтрак + заправка — €100.

– Магазин в Варшаве — €140.

– Ночевка — €54.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов