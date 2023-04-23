«В Италию мы безусловно влюбились!» 23.04.2023, 14:14

Белорусы рассказали о смелом путешествии через половину Европы на стареньком авто с годовалым ребенком.

Пора занимательных путешествий, незабываемых впечатлений и классных фото, несомненно, еще впереди. И перед дальними путешествиями хорошо бы изучить опыт других. К примеру, семья из Гомеля с годовалым ребенком на 22-летнем автомобиле отправилась в Италию. На дизельной Lancia Kappa гомельчане преодолели несколько тысяч километров. Они записали все свои расходы и делятся информацией.

О впечатлениях, расходах и о том, как готовили свою старенькую машину к такому серьезному испытанию, пишет av.by.

— Расскажите, пожалуйста: как вы решились на такую поездку?

— Я морально готовилась вернуться седой, так как понимала, что ребенок, дальняя дорога и старый автомобиль — это не совсем совместимые вещи, — признается Ольга, вспоминая свой летний отпуск в Италии.

Ее супруг был настроен более оптимистично. В машинах мужчина разбирался, а спонтанные поездки любил всем сердцем:

— Егор ранее занимался автомобилями, сейчас обучается маркетингу и ищет себя в новых направлениях. Очень любит путешествия, в которые и затянул всю нашу семью, — шутит его жена.

Ольга, к слову, юрист. Она считает, что «проще ничего не выдумать, чем лететь на самолете к морю». Но Егор был непреклонен.

— Прокатиться по живописным местам в Европе — мечта почти каждого автовладельца. Самый трудный вопрос касался подготовки транспорта к дальнему переезду. Мы планировали ехать втроем, и для меня было важно, чтобы каждый пассажир чувствовал себя комфортно.

— А почему именно Италия?

— Эта страна — давняя мечта моего мужа. Были ранее в Сардинии. Туда добирались на самолете, после чего возникло желание больше узнать Италию, — говорит Ольга. — Я очень хотела снова полететь, но мужу оказалось важно поехать именно на машине, чтобы увидеть больше интересных мест. Я долго уговаривала, однако супруг оставался непоколебим.

Егор, кстати, и занимался подготовкой авто к путешествию. Процесс растянулся на четыре месяца и вытянул из семейного бюджета почти 5 тысяч рублей.

— Свой автомобиль я приобретал с твердым намерением: на нем мы точно поедем в Италию. Хотя и сразу осознавал, что в старую машину необходимо обязательно положить хороший набор инструментов, — говорит Егор. — Я понимал: надо устранять любой технический нюанс. И после покупки я постепенно обслуживал и подготавливал транспорт к вояжу.

— Расскажите подробнее, пожалуйста, какие работы проводили с машиной.

— Вся подвеска была заменена вместе с задним подрамником (это больное место данных автомобилей, кстати). Менял все амортизаторы, пружины, шаровые опоры спереди, ступицы (кроме одной задней), внутренние ШРУСы и один наружный, — перечисляет Егор. — Проверил форсунки на стенде — одну заменили. Отремонтировали стартер и генератор. Заменил датчик распредвала. При снятии выпускного коллектора выяснилось, что вот-вот потечет антифриз из заглушки в блоке цилиндров, — ее также заменили.

— Как строили маршрут?

— Делали это на ходу, поскольку с ребенком нельзя рассчитывать на то, что в определенный день будем в определенном месте. Мы ехали и, когда понимали, что еще сил хватает ненадолго, искали ночлег, — вспоминает Ольга. — Старались ночевать в основном в больших городах: так можно выбрать оптимальный вариант. Самое дешевое жилье было в Польше — 20—30 евро. В целом старались, чтобы его стоимость не превышала 100 евро.

В итоге маршрут выглядел так: Гомель — Минск — Вильнюс — Варшава — Краков — Будапешт — Зальцбург — Верона — другие локации Италии.

— После Вероны мы отправились в Тоскану, там пожили на вилле у нашего знакомого. Посетили Флоренцию и поехали смотреть на море, затем двинулись в небольшой городок Модену, где посетили музей Maserati и Ferrari. Даже покатались на «Феррари». В целом в Италии мы пробыли 7 дней, — вспоминают путешественники.

— Сменяли друг друга за рулем?

— Изначально планировали так, но мужу не понравилось, как я управляю авто, поэтому всю дорогу вел машину он, — смеется Ольга.

— А ночью доводилось ездить?

— Ночных переездов не делали, так как спать в машине некомфортно. В среднем преодолевали около 400 километров за день.

— Расскажите подробнее о своих впечатлениях об Италии.

— Мы смотрели больше природу, чем архитектуру. Видели Альпы, Тоскану, озеро Комо, озеро Гарда. В целом создалось ощущение, что Италия — это страна, в которой есть все: море, горы, архитектура, вкусная еда, теплый климат.

— Сколько в среднем стоило топливо? Где было самым дорогим?

— Цена горючего — примерно 1,75 евро за литр солярки. В Италии оно было, к слову, наиболее дорогим. Расход топлива на трассе был в среднем 7 литров на 100 километров. Здесь есть такое правило: если государству срочно нужны деньги на устранение каких-то проблем, то правительство повышает стоимость топлива, справедливо полагая, что заправляется очень много людей. Как говорится, с миру по нитке! — смеются собеседники.

— А если сравнивать дороги и инфраструктуру, где лучше?

— По дорожной инфраструктуре лидирует Польша, так как на заправке можно не просто перекусить, но и полноценно пообедать. Дороги в принципе везде были нормальные. А самый сложный участок — Варшава — Вильнюс. Это была не трасса даже, а просто дорога, и нормально разогнаться у нас не получалось.

— Поделитесь лайфхаками: что важно знать, отправляясь в такое путешествие с ребенком?

— Оказывается, при бронировании «день в день» на некоторые апартаменты есть скидка 50 процентов, что очень приятно. Жилье лучше искать с частной парковкой, так как в больших городах в основном она платная. Не успеваешь внести деньги — штраф прилетает очень быстро. Берите с собой небольшую баночку подсолнечного масла, если собираетесь готовить: во многих апартаментах есть вся кухонная утварь, но нет этого продукта, а каждый раз покупать бутылку при частых переездах неудобно.

— Во сколько обошлось ваше путешествие?

— Почти в три тысячи евро. Мы, кстати, вели подробную калькуляцию. Записывали абсолютно все. Пока ехали по Беларуси, потратили 412 рублей: на страховку — 80 BYN, на «зеленую карту» — 50 евро, налог на пересечение границы — 37 рублей, на заправку — 105 BYN. А поскольку машина ремонтировалась в Минске, нам нужно было до нее добраться поездом. Это плюс 40 рублей.

В Италию мы безусловно влюбились! — признаются герои. — Тяжело представить себе, где еще такая концентрация красивых мест в мире!

Детально сведения о затратах в Европе семьи из Гомеля приводим ниже:

Литва

– Замена подшипника в машине — €106.

– Ночлег (Guest House Taurus) — €42.

– Закупки в магазине + перекусы + симка — €60.

Польша

– Симка с интернетом по всей Европе — €14.

– Ужин на заправке — €20.

– Ночевка (Radna Stay) — €40.

– Заправка — €88.

– Обед в Кракове — €20.

– Ночлег (Rainbow Apartments 1) — €35.

– Штраф за парковку — €34.

– Закупка продуктов — €70.

Словакия

– Виньетка — €12.

– Кофе — €3.

Венгрия

– Виньетка + туалет — €20.

– Ночевка в Будапеште (Premier Inn Apartments) — €39.

– Обед — €75.

– Закупки в магазинах — €30.

– Ночевка в Будапеште (Harrison(e)) — €39.

– Завтрак — €10.

– Заправка — €90.

Австрия

– Виньетка — €12.

– Ночевка — €50.

– Заправка — €90.

– Перекус — €10.

– Платная дорога — €12.

– Мойка автомобиля — €2.

Италия

– Ужин в Вероне — €12.

– Ночевка — €40.

– Завтрак — €10.

– Платная дорога до Тосканы — €32.

– Закупка продуктов в Вероне — €12.

– Стейки + еда в гости — €70.

– Заправка — €50.

– Масло для авто — €20.

– Обед — €21.

– Поездка в парк Флоренции — €20.

– Фалафель — €7.

– Покупки в магазине — €30.

– Поездка в Чинкве-Терре — €40.

– Заправка — €20.

– Парковка + перекус — €10.

– Закупки в магазине + пицца — €40.

– Ночевка — €59.

– Музей «Феррари» — €44.

– Прокат «Феррари Портофино» — €130.

– Заправка — €100.

– Пицца — €10.

– Ночевка — €79.

Швейцария

– Виньетка — €40.

– Шоколадки + хот-дог — €20.

Германия, Польша

– Закупки в магазине — €32.

– Заказ турбины (в дороге она поломалась, и требовалась новая) — €65.

– Магазин — €65.

– Топливо — €100.

– Обед — €15.

– Ночевка — €59.

– Ужин (шаурма) — €15.

– Шопинг — €350.

– Ужин на заправке — €18.

– Ночевка в Познани — €20.

– Завтрак + заправка — €100.

– Магазин в Варшаве — €140.

– Ночевка — €54.

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