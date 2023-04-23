«В Италию мы безусловно влюбились!»
- 23.04.2023, 14:14
Белорусы рассказали о смелом путешествии через половину Европы на стареньком авто с годовалым ребенком.
Пора занимательных путешествий, незабываемых впечатлений и классных фото, несомненно, еще впереди. И перед дальними путешествиями хорошо бы изучить опыт других. К примеру, семья из Гомеля с годовалым ребенком на 22-летнем автомобиле отправилась в Италию. На дизельной Lancia Kappa гомельчане преодолели несколько тысяч километров. Они записали все свои расходы и делятся информацией.
О впечатлениях, расходах и о том, как готовили свою старенькую машину к такому серьезному испытанию, пишет av.by.
— Расскажите, пожалуйста: как вы решились на такую поездку?
— Я морально готовилась вернуться седой, так как понимала, что ребенок, дальняя дорога и старый автомобиль — это не совсем совместимые вещи, — признается Ольга, вспоминая свой летний отпуск в Италии.
Ее супруг был настроен более оптимистично. В машинах мужчина разбирался, а спонтанные поездки любил всем сердцем:
— Егор ранее занимался автомобилями, сейчас обучается маркетингу и ищет себя в новых направлениях. Очень любит путешествия, в которые и затянул всю нашу семью, — шутит его жена.
Ольга, к слову, юрист. Она считает, что «проще ничего не выдумать, чем лететь на самолете к морю». Но Егор был непреклонен.
— Прокатиться по живописным местам в Европе — мечта почти каждого автовладельца. Самый трудный вопрос касался подготовки транспорта к дальнему переезду. Мы планировали ехать втроем, и для меня было важно, чтобы каждый пассажир чувствовал себя комфортно.
— А почему именно Италия?
— Эта страна — давняя мечта моего мужа. Были ранее в Сардинии. Туда добирались на самолете, после чего возникло желание больше узнать Италию, — говорит Ольга. — Я очень хотела снова полететь, но мужу оказалось важно поехать именно на машине, чтобы увидеть больше интересных мест. Я долго уговаривала, однако супруг оставался непоколебим.
Егор, кстати, и занимался подготовкой авто к путешествию. Процесс растянулся на четыре месяца и вытянул из семейного бюджета почти 5 тысяч рублей.
— Свой автомобиль я приобретал с твердым намерением: на нем мы точно поедем в Италию. Хотя и сразу осознавал, что в старую машину необходимо обязательно положить хороший набор инструментов, — говорит Егор. — Я понимал: надо устранять любой технический нюанс. И после покупки я постепенно обслуживал и подготавливал транспорт к вояжу.
— Расскажите подробнее, пожалуйста, какие работы проводили с машиной.
— Вся подвеска была заменена вместе с задним подрамником (это больное место данных автомобилей, кстати). Менял все амортизаторы, пружины, шаровые опоры спереди, ступицы (кроме одной задней), внутренние ШРУСы и один наружный, — перечисляет Егор. — Проверил форсунки на стенде — одну заменили. Отремонтировали стартер и генератор. Заменил датчик распредвала. При снятии выпускного коллектора выяснилось, что вот-вот потечет антифриз из заглушки в блоке цилиндров, — ее также заменили.
— Как строили маршрут?
— Делали это на ходу, поскольку с ребенком нельзя рассчитывать на то, что в определенный день будем в определенном месте. Мы ехали и, когда понимали, что еще сил хватает ненадолго, искали ночлег, — вспоминает Ольга. — Старались ночевать в основном в больших городах: так можно выбрать оптимальный вариант. Самое дешевое жилье было в Польше — 20—30 евро. В целом старались, чтобы его стоимость не превышала 100 евро.
В итоге маршрут выглядел так: Гомель — Минск — Вильнюс — Варшава — Краков — Будапешт — Зальцбург — Верона — другие локации Италии.
— После Вероны мы отправились в Тоскану, там пожили на вилле у нашего знакомого. Посетили Флоренцию и поехали смотреть на море, затем двинулись в небольшой городок Модену, где посетили музей Maserati и Ferrari. Даже покатались на «Феррари». В целом в Италии мы пробыли 7 дней, — вспоминают путешественники.
— Сменяли друг друга за рулем?
— Изначально планировали так, но мужу не понравилось, как я управляю авто, поэтому всю дорогу вел машину он, — смеется Ольга.
— А ночью доводилось ездить?
— Ночных переездов не делали, так как спать в машине некомфортно. В среднем преодолевали около 400 километров за день.
— Расскажите подробнее о своих впечатлениях об Италии.
— Мы смотрели больше природу, чем архитектуру. Видели Альпы, Тоскану, озеро Комо, озеро Гарда. В целом создалось ощущение, что Италия — это страна, в которой есть все: море, горы, архитектура, вкусная еда, теплый климат.
— Сколько в среднем стоило топливо? Где было самым дорогим?
— Цена горючего — примерно 1,75 евро за литр солярки. В Италии оно было, к слову, наиболее дорогим. Расход топлива на трассе был в среднем 7 литров на 100 километров. Здесь есть такое правило: если государству срочно нужны деньги на устранение каких-то проблем, то правительство повышает стоимость топлива, справедливо полагая, что заправляется очень много людей. Как говорится, с миру по нитке! — смеются собеседники.
— А если сравнивать дороги и инфраструктуру, где лучше?
— По дорожной инфраструктуре лидирует Польша, так как на заправке можно не просто перекусить, но и полноценно пообедать. Дороги в принципе везде были нормальные. А самый сложный участок — Варшава — Вильнюс. Это была не трасса даже, а просто дорога, и нормально разогнаться у нас не получалось.
— Поделитесь лайфхаками: что важно знать, отправляясь в такое путешествие с ребенком?
— Оказывается, при бронировании «день в день» на некоторые апартаменты есть скидка 50 процентов, что очень приятно. Жилье лучше искать с частной парковкой, так как в больших городах в основном она платная. Не успеваешь внести деньги — штраф прилетает очень быстро. Берите с собой небольшую баночку подсолнечного масла, если собираетесь готовить: во многих апартаментах есть вся кухонная утварь, но нет этого продукта, а каждый раз покупать бутылку при частых переездах неудобно.
— Во сколько обошлось ваше путешествие?
— Почти в три тысячи евро. Мы, кстати, вели подробную калькуляцию. Записывали абсолютно все. Пока ехали по Беларуси, потратили 412 рублей: на страховку — 80 BYN, на «зеленую карту» — 50 евро, налог на пересечение границы — 37 рублей, на заправку — 105 BYN. А поскольку машина ремонтировалась в Минске, нам нужно было до нее добраться поездом. Это плюс 40 рублей.
В Италию мы безусловно влюбились! — признаются герои. — Тяжело представить себе, где еще такая концентрация красивых мест в мире!
Детально сведения о затратах в Европе семьи из Гомеля приводим ниже:
Литва
– Замена подшипника в машине — €106.
– Ночлег (Guest House Taurus) — €42.
– Закупки в магазине + перекусы + симка — €60.
Польша
– Симка с интернетом по всей Европе — €14.
– Ужин на заправке — €20.
– Ночевка (Radna Stay) — €40.
– Заправка — €88.
– Обед в Кракове — €20.
– Ночлег (Rainbow Apartments 1) — €35.
– Штраф за парковку — €34.
– Закупка продуктов — €70.
Словакия
– Виньетка — €12.
– Кофе — €3.
Венгрия
– Виньетка + туалет — €20.
– Ночевка в Будапеште (Premier Inn Apartments) — €39.
– Обед — €75.
– Закупки в магазинах — €30.
– Ночевка в Будапеште (Harrison(e)) — €39.
– Завтрак — €10.
– Заправка — €90.
Австрия
– Виньетка — €12.
– Ночевка — €50.
– Заправка — €90.
– Перекус — €10.
– Платная дорога — €12.
– Мойка автомобиля — €2.
Италия
– Ужин в Вероне — €12.
– Ночевка — €40.
– Завтрак — €10.
– Платная дорога до Тосканы — €32.
– Закупка продуктов в Вероне — €12.
– Стейки + еда в гости — €70.
– Заправка — €50.
– Масло для авто — €20.
– Обед — €21.
– Поездка в парк Флоренции — €20.
– Фалафель — €7.
– Покупки в магазине — €30.
– Поездка в Чинкве-Терре — €40.
– Заправка — €20.
– Парковка + перекус — €10.
– Закупки в магазине + пицца — €40.
– Ночевка — €59.
– Музей «Феррари» — €44.
– Прокат «Феррари Портофино» — €130.
– Заправка — €100.
– Пицца — €10.
– Ночевка — €79.
Швейцария
– Виньетка — €40.
– Шоколадки + хот-дог — €20.
Германия, Польша
– Закупки в магазине — €32.
– Заказ турбины (в дороге она поломалась, и требовалась новая) — €65.
– Магазин — €65.
– Топливо — €100.
– Обед — €15.
– Ночевка — €59.
– Ужин (шаурма) — €15.
– Шопинг — €350.
– Ужин на заправке — €18.
– Ночевка в Познани — €20.
– Завтрак + заправка — €100.
– Магазин в Варшаве — €140.
– Ночевка — €54.