Фамилия русская была?
- Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
- 23.04.2023, 14:17
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Из Пескова-младшего вышел такой себе конспиратор.
Николай «Сын Дмитрия» Песков рассказал КП о своей недавней службе в ЧВК «Вагнер»: «Когда я туда поехал, мне пришлось сменить фамилию. Никто не знал, на самом деле, кто я. Подробнее рассказать не могу. Мне, может, та фамилия еще понадобится…»
КП: «Фамилия красивая была. Русская?»
Николай: «Русская, разумеется»
После уточняющего вопроса КП вариант с фамилией «Вагнер» решительно отметаем. Но тогда круг сужается вообще до двух: «Уткин»? «Пригожин»?
Телеграм-канал «Малюта Скуратов»