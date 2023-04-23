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Фамилия русская была?

  • Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
  • 23.04.2023, 14:17
  • 1,308
Фамилия русская была?

Из Пескова-младшего вышел такой себе конспиратор.

Николай «Сын Дмитрия» Песков рассказал КП о своей недавней службе в ЧВК «Вагнер»: «Когда я туда поехал, мне пришлось сменить фамилию. Никто не знал, на самом деле, кто я. Подробнее рассказать не могу. Мне, может, та фамилия еще понадобится…»

КП: «Фамилия красивая была. Русская?»

Николай: «Русская, разумеется»

После уточняющего вопроса КП вариант с фамилией «Вагнер» решительно отметаем. Но тогда круг сужается вообще до двух: «Уткин»? «Пригожин»?

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