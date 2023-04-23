Российские летчики рассказали подробности о сброшенной ими на Белгород второй бомбе
- 23.04.2023, 14:30
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Их слова опровергают заявление Минобороны о «внештатном сходе боеприпаса».
Найденная 22 апреля глубоко в земле в российском Белгороде неразорвавшаяся авиабомба ФАБ-500, скорее всего, была без предохранителя, сообщает УНИАН.
Об этом пишут росСМИ со ссылкой на выводы бывшего военного летчика, который обратил внимание на опубликованные в сети фото найденной бомбы. Они показывают, что на носу боеприпаса нет предохранителя.
Как отмечается, этот факт подтверждает, что бомбу должны были сбросить на цель, и противоречит сомнение официальной версии РФ о «внештатном сходе авиационного боеприпаса».
«Самого же взрыва не произошло, предположительно, из-за того, что бомба оказалась старой и ее система взвода могла просто проржаветь», - пишут СМИ.
Еще один эксперт-военный летчик назвал случившееся «удачным стечением обстоятельств». По его словам, скорее всего, бомба вошла в землю хвостовой частью, и одна из защит на бомбе не была снята.