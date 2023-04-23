закрыть
23 апреля 2023, воскресенье, 14:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Съезд маргиналов и лузеров

2
  • Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»
  • 23.04.2023, 14:35
  • 1,524
Съезд маргиналов и лузеров

«Антифашистский форум» в Минске представлял собой жалкое зрелище.

21-22 апреля в Минске прошло политическое мероприятие под громким названием «Антифашистский форум». Учитывая то, что его организаторами стали коммунистические партии Беларуси и России, то смысл этого мероприятия становится понятным и прозрачным.

Антифашистская риторика и лозунги активно используются Россией для обоснования нападения на Украину. Однако в мире эти лозунги мало кого убеждают. В Генеральной Ассамблее ООН во время голосования РФ поддерживают только шесть стран.

Оказавшись в международной изоляции Москва и Минск стремятся найти какую-то опору в мире. И через год с начала войны они решили попытаться мобилизовать в свою поддержку международное коммунистическое движение.

Идея с самого начала была тухлая. И потому, что после краха СССР мировое коммунистическое движение находится в маргинальном состоянии. И потому, что война России против Украины оказалась очень уж непопулярной в мире.

В результате «антифашистский форум» в Минске представлял собой жалкое зрелище. Хотя официально заявлено, что в мероприятии участвуют представители свыше 50 стран, на самом деле большинство из них подключились к форуму по видеосвязи.

Реально в Минск приехали представители компартий 10 стран. Среди них не было делегаций из тех государств, где компартии находятся у власти: Китая, Вьетнама, Северной Кореи, Кубы. Главной фигурой был лидер КПРФ Геннадий Зюганов. То есть на форум прибыло где-то навскидку около двух десятков гостей. Для массовости на мероприятие мобилизовали молодежь, чтобы зал не выглядел пустым.

Так что на самом деле форумом это назвать трудно. Это был какой-то съезд маргиналов, лузеров.

Если политикам приходится обращаться за помощью к коммунистам, это точный показатель, что дела у них идут плохо. 78-летний ветеран коммунистического движения на постсоветском пространстве Геннадий Зюганов в качестве политической опоры выглядит, мягко говоря, совсем не убедительно.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов