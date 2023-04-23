Съезд маргиналов и лузеров 2 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

23.04.2023, 14:35

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«Антифашистский форум» в Минске представлял собой жалкое зрелище.

21-22 апреля в Минске прошло политическое мероприятие под громким названием «Антифашистский форум». Учитывая то, что его организаторами стали коммунистические партии Беларуси и России, то смысл этого мероприятия становится понятным и прозрачным.

Антифашистская риторика и лозунги активно используются Россией для обоснования нападения на Украину. Однако в мире эти лозунги мало кого убеждают. В Генеральной Ассамблее ООН во время голосования РФ поддерживают только шесть стран.

Оказавшись в международной изоляции Москва и Минск стремятся найти какую-то опору в мире. И через год с начала войны они решили попытаться мобилизовать в свою поддержку международное коммунистическое движение.

Идея с самого начала была тухлая. И потому, что после краха СССР мировое коммунистическое движение находится в маргинальном состоянии. И потому, что война России против Украины оказалась очень уж непопулярной в мире.

В результате «антифашистский форум» в Минске представлял собой жалкое зрелище. Хотя официально заявлено, что в мероприятии участвуют представители свыше 50 стран, на самом деле большинство из них подключились к форуму по видеосвязи.

Реально в Минск приехали представители компартий 10 стран. Среди них не было делегаций из тех государств, где компартии находятся у власти: Китая, Вьетнама, Северной Кореи, Кубы. Главной фигурой был лидер КПРФ Геннадий Зюганов. То есть на форум прибыло где-то навскидку около двух десятков гостей. Для массовости на мероприятие мобилизовали молодежь, чтобы зал не выглядел пустым.

Так что на самом деле форумом это назвать трудно. Это был какой-то съезд маргиналов, лузеров.

Если политикам приходится обращаться за помощью к коммунистам, это точный показатель, что дела у них идут плохо. 78-летний ветеран коммунистического движения на постсоветском пространстве Геннадий Зюганов в качестве политической опоры выглядит, мягко говоря, совсем не убедительно.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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