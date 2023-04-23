Гиркин рассказал о грандиозном разгроме войск РФ под Авдеевкой 3 23.04.2023, 15:00

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Оккупанты пошли на провальный штурм сразу после Пасхи.

Очередная попытка наступать на Авдеевском направлении обернулась для российской армии поражением. Уже после Пасхи (16 апреля) российские войска совершили очередную попытку штурма Авдеевки. Обернулась эта затея грандиозным разгромом, как и предыдущие попытки.

Об этом откровенно рассказал российский диверсант, военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), передает dialog.ua.

«Уже после Пасхи наши войска предприняли очередную попытку обойти Авдеевку с юга в районе населенного пункта Водяное. Эта операция в очередной раз закончилась неудачей. Даже не знаю, который, не знают и старожилы - старожилов в подразделениях там не осталось», - рассказал Стрелков.

Он уверяет, что российские войска при этой операции снова понесли большие потери. Это, с его слов, было вполне предсказуемо, так как на штурм живую силу послали, не подавив предварительно украинскую артиллерию. Она и сожгла наступающие силы РФ.

«Подавить мы ее не можем, потому что наша авиация не господствует над полем боя… Силы, которые применяются в этих атаках, не построены в несколько эшелонов и не могут прорвать фронт противника просто за счет массы людей и техники. Техники там, кстати, применяется очень мало - ее берегут больше, чем людей», - поделился информацией диверсант.

Он уверен, что в обозримом будущем на Донецком направлении российская армия не сможет достичь никакого успеха.

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