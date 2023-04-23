Доносчица из Гродно начала учить белорусов, как одевать и стричь детей 6 23.04.2023, 15:22

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Лукашистка набросилась на мальчика, исполнявшего песню «Беловежская пуща».

После выступления одиннадцатилетнего мальчика на «антифашистском» коммунистическом форуме пролукашенковская активистка Ольга Бондарева назвала ребенка «гендерно-нейтральным существом» и предложила запретить ему выступать. Все из-за внешнего вида мальчика, пишет nashaniva.com.

Мальчик, на которого набросилась Бондарева, на так называемом «антифашистском» коммунистическом форуме в Минске, исполнял песню «Беловежская пуща». Доносчице не понравилось, что у него длинные светлые волосы и брошь на груди. Она назвала его «гендерно-нейтральным существом».

После удалила первый пост. И написала второй, более жесткий. «Слепили ни мальчика, ни девочку, а существо непонятной гендерной идентичности… И демонстрируют это чудо на патриотических мероприятиях», — пишет она в своем канале. А после называет «насмешкой» выступление мальчика.

Потом она пошла дальше — глумливо предложила читателям определить, какого пола парень. И призвала запретить ему выступать.

Ольга Бондарева используется лукашенковцами для создания иллюзии «инициативы снизу» для нужных властям пропагандистских и политических кампаний.

Она выступает против всего белорусского и того, что сама определяет как «западное». Так, с ее подачи убрали памятник с кладбища Ларисы Гениюш и уничтожили музей Анатоля Белого в Старых Дорогах.

На суде над человеком, который мешал ей зарисовывать белорусское граффити, оказалось, что она судима и безработная.

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