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Плечом к плечу

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  • Андрей Пионтковский
  • 23.04.2023, 15:29
  • 2,894
Плечом к плечу

После этого Путина ликвидируют свои же подельники.

Сегодня на стриме «24 канала» мне задали страшный вопрос.

«Скажите, пожалуйста, Ваше мнение: если в Украине будет недостаточно воинов для продолжения защиты Украины, решатся ли партнеры прислать своих солдат для помощи ВСУ? Спасибо».

Я ответил, что наши партнеры предоставят нам (лучше, конечно, если бы уже предоставили) все необходимое для успеха весеннего наступления ВСУ. Крымский мост и другие военные объекты захватчиков на полуострове Крым будут уничтожены ударами ракет ATACMS. После чего недофюрера недоимперии пристрелят как шелудивого пса свои же подельники.

Если же все-таки предположить, что дойдет до затяжной войны, то уверен, что рядом с нами встанут солдаты как минимум 6 стран НАТО: Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Великобритании.

Для Балтийских стран, так же как и для нас, это будет вопросом жизни или смерти нации.

А Великобритания – единственная оставшаяся в мире Великая Держава. И для британцев Украина 2023, сражающаяся сегодня один на один с Путиным, это Англия 1940, сражавшая один на один с Гитлером, THEIR FINEST HOUR. А риторика Зеленского рифмуется в их сознании с великими словами Черчилля:

«...мы отстоим наш остров, чего бы это не стоило. Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на вражеских плацдармах, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться в холмах; мы никогда не сдадимся…»

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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