В мае белорусов ожидают еще одни четверные выходные 23.04.2023, 16:16

О каких нюансах надо знать нанимателям и работникам.

В Беларуси — длинные выходные — с 22 по 25 апреля. Рабочий день с понедельника, 24 апреля, переносится на субботу, 29-е. Тем временем в мае нас ожидают очередные длинные выходные. Отдыхать будем четыре дня — с 6 по 9 мая. «Зеркало» рассказывает, что нужно знать нанимателям и работникам.

Рабочий день с 8 мая (понедельник) переносится на 13 мая (суббота). Организации могут с учетом специфики работы переносить рабочие дни в другом порядке, уточняли ранее в Минтруда.

Выходным днем также будет 1 мая (понедельник). Однако в этом случае тройные выходные не получатся, потому что суббота, 29 апреля, будет рабочей вместо 24-го, когда будем отдыхать.

Сколько всего дней будем трудиться в мае, а сколько — отдыхать

Выходные скажутся на производственном календаре в следующем месяце. Так, белорусы будут трудиться в мае 21 день при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать 10 дней (будет восемь выходных и два праздничных). При этом расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит в мае 167 час, а при 35-часовой — 146. Это прописано в производственном календаре на 2023 год.

Те же, у кого «шестидневка», на работе в следующем месяце проведут 25 дней, а отдыхать будут шесть дней. Расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит в мае 166 часов, а при 35-часовой — 145.

Как оплачивают работу в праздничный день

Трудовым кодексом предусмотрено, что за каждый час работы в государственные

праздники, праздничные и выходные дни сверх зарплаты, которая начисляется за это время, производится доплата, уточняли ранее в Минтруда.

«Работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных расценок, работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов, — отмечают в ведомстве. — Конкретный размер доплаты в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливается

правительством, в иных организациях — трудовым договором и (или) локальным правовым актом».

За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета 8-часового рабочего дня (один день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное время).

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