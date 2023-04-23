Соболенко хотела Porsche, но оказалась слабее первой ракетки мира 9 23.04.2023, 16:32

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Белорусская теннисистка проиграла в финале турнира в Штутгарте.

23 апреля Арина Соболенко провела свой четвертый финальный матч в 2023 году. В решающем поединке турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте с призовым фондом $ 780 637 она проиграла представительнице Польши Иге Cвентек — 3:6, 4:6.

Для белоруски это был уже третий финал на грунте в Штутгарте. Два года назад и в 2022-м Соболенко уступала. Так случилось и на этот раз. Вторая ракетка мира проиграла первому номеру рейтинга.

В первом сете соперницы исправно брали свою подачу семь геймов подряд, но затем полька сделала брейк. В результате партия осталась за ней — 6:3.

Во втором сете Cвентек сразу же взяла подачу Арины. И та не смогла переломить ход встречи — 6:4 в пользу Иги.

К слову, накануне финала Соболенко призналась, что хотела бы заполучить традиционный приз победителю немецкого турнира — автомобиль «Порше». Но дополнительный стимул не помог взять трофей.

Напомним, что белоруска играла четвертый финал в 2023 году. Арина побеждала в Аделаиде и на Australian Open в Мельбурне, а затем проиграла в американском Индиан-Уэллсе.

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