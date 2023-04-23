Какой будет погода в Беларуси на предстоящей неделе 23.04.2023, 16:45

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Ближе к середине недели обещают дожди.

Скандинавский антициклон на уходящей неделе принес теплую апрельскую погоду. Однако вскоре ситуация изменится, и придут влажные атмосферные фронты. В результате ближе к середине следующей недели температура понизится, подует холодный ветер, а небо закроют дождевые тучи, пишет ОНТ.

В понедельник Беларусь будет в зоне области высокого атмосферного давления. Днем на юге ожидаются небольшие кратковременные дожди, возможно грозы. Влажность — до 70%. Температура ночью до +7... +11°C, днем до +17°C. Ветер умеренный, юго-восточный.

Погода изменится ближе к среде. Похолодает, увеличится облачность, во многих областях страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность — высокая. Температура ночью — от +2°C до +10°C по востоку, днем во вторник от +11°C до +18°C, в среду +6°C по юго-западу до +14°C на северо-востоке. Ветер юго-восточный и западный, умеренный.

С четверга установится облачная с небольшими прояснениями погода, возможны кратковременные дожди. Влажность будет высокой, ночью и утром возможен слабый туман. Температура ночью от +1°C до +6°C, днем в четверг — от +4°C в Могилевской области до +10°C в Брестской. В пятницу до +11°C. Ветер ожидается западный и северо-западный, умеренной силы.

Далее, по прогнозам, в Беларуси пройдут кратковременные дожди разной интенсивности, влажность останется высокой. Утром слабый туман. Температура воздуха ночью от -1°C до +5°C, днем в субботу +4°C...+10°C, в воскресенье будет от +5°C по западу до +12°C по северо-востоку. Ветер ожидается северо-западный, умеренный.

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