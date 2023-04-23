Баку установил КПП на границе Армении и Нагорного Карабаха 23.04.2023, 16:58

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Лидер Нагорного Карабаха созвал экстренное заседание Совета безопасности.

В Азербайджане заявили об установлении пограничного пункта пропуска на границе с Арменией на въезде на Лачинскую дорогу – основную транспортную артерию между Арменией и Нагорным Карабахом.

Об этом сообщает «Радио Азатутюн».

В Баку заявили о том, что в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на границе с Арменией в начале Лачинской дороги был установлен пограничный пункт пропуска.

Как заявили в ГПС, это было сделано «с целью предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля».

В ответ в Нагорном Карабахе обвинили Азербайджан в провокации и нарушении трехстороннего заявления от 2020 года.

«Власти Республики Арцах (непризнанный Нагорный Карабах – ред.) решительно осуждают очередную провокацию со стороны Азербайджана, считая ее преступным шагом, направленным на усиление блокады Арцаха и этнические чистки, что является нарушением как Трехстороннего заявления, так и обязательного для исполнения решения Международного Суда ООН и других основополагающих норм международного права» – заявили в Нагорном Карабахе.

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян созвал экстренное заседание Совета безопасности, во время которого будут обсуждены последние события и ответные действия.