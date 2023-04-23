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В магазинах Минска появились шоколадные апельсины

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  • 23.04.2023, 17:04
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В магазинах Минска появились шоколадные апельсины

Но они не всем по карману.

Среди фруктов и овощей в одном из минских гипермаркетов портал Tochka.by обнаружил не совсем обычный апельсин. Он так и называется — «Шоколадный» и у него почти коричневый цвет.

Как выяснилось, это апельсин сорта Navel из Испании. Ранее его на белорусских прилавках не встречали. Новинка и стоит соответствующе. За килограмм шоколадного апельсина просят 11,99 рубля. Для сравнения, в том же магазине кило классических египетских апельсинов стоит 3,79 рубля.

Журналисты решили попробовать шоколадный апельсин. Один фрукт обошелся в 2,33 рубля за 194 грамма.

«Мякоть у шоколадного апельсина почти ничем не отличается от мякоти у классического собрата. Темно-оранжевого цвета. Зато очень сочная, а еще там нет косточек. Также шоколадный апельсин слаще обычного, есть легкий шоколадный привкус. И вовсе нет кислинки», — рассказали дегустаторы.

Апельсины сорта Navel стали выращивать примерно десять лет назад. На сегодня в Испании лишь три компании, которые этим занимаются. К слову, сезон шоколадного апельсина длится всего два месяца.

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