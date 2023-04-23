Польша не хочет ждать годами вступления Украины в НАТО 4 23.04.2023, 17:18

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Войны в Украине вообще можно было бы избежать, если бы ее пригласили в НАТО раньше.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что Украина должна вступить в НАТО как можно быстрее, потому что от этого зависит безопасность всего региона. Об этом он сказал польскому агентству PAP, комментируя недавнее заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Писториус ранее на этой неделе сказал, что дверь НАТО для Украины приоткрылась, но такие решения должны приниматься не «с одного лишь чувства солидарности», но и «с холодной головой и горячим сердцем».

«Вопрос в том, когда придет время для этих «холодных голов»? Через пять, десять, тридцать лет после войны?» – ответил на это Вавжик.

Он предполагает, что войны в Украине вообще можно было бы избежать, если бы ее пригласили в НАТО раньше.

Замминистра главы МИД Польши сказал, что заявление Писториуса может снова отсрочить вступление Украины в НАТО, поскольку для принятия новых членов в Альянс нужно единодушие.

Польша выступает за скорейшее присоединение к Украине, добавил он.

«По нашему мнению, чем быстрее это произойдет, тем лучше, потому что это будет залогом безопасности не только для Украины и Польши, но и всего региона», – сказал Вавжик.

Он добавил, что польская сторона «постоянно пытается убедить западных партнеров передумать, чтобы Украина как можно быстрее присоединилась к Альянсу».

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