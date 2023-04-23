Российских пропагандистов не пустили в США

Российских пропагандистов не пустили в США6
- 23.04.2023, 17:21
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Лавров пригрозил, что «не забудет, не простит».
Соединенные Штаты не дали российским пропагандистам визы для сопровождения главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генеральную ассамблею ООН.
Об этом сообщают росСМИ.
В свою очередь Лавров в аэропорту перед вылетом в Нью-Йорк отреагировал на решение властей США и подчеркнул, что он этого не забудет.
«И самое главное, будьте уверены, не забудем, не простим», - заявил он.
При этом он обвинил США в трусости и глупости из-за решения не выдавать визы российским журналистам.