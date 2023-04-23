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Минчанин хотел купить квартиру, но прогорел на криптовалюте

  • 23.04.2023, 17:24
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Минчанин хотел купить квартиру, но прогорел на криптовалюте

Чтобы не терять задаток, он устроил ДТП с «кражей денег».

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 35-летнего минчанина, которого обвиняют в совершении заведомо ложного доноса. Об этом сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Октябрьского района.

Минчанин продал принадлежавший ему участок земли и на вырученные деньги намеревался купить квартиру — он даже передал хозяйке задаток в 5000 долларов, сделку планировали оформить через несколько месяцев. Тем временем мужчина решил заработать, вложившись в криптовалюту, однако прогорел. После он пытался одолжить 30 000 долларов у знакомых, но у него ничего не вышло. Тогда чтобы не потерять задаток, в день предполагаемой сделки минчанин решил сымитировать аварию при которой у него «украдут» деньги на квартиру.

Он арендовал Tesla Model S, и собрался «слегка въехать» в осветительную мачту вблизи дома № 28 на улице Кедышко, но не подрасчитал и серьезно повердил другой автомобиль

Когда на место аварии прибыли медики, то приняли решение его госпитализировать. Уже в машине скорой помощи он заявил, что в салоне Tesla остался рюкзак с крупной суммой валюты. «Скорая» вернулась на место ДТП, и сотрудники ГАИ передали минчанину рюкзак. Он заявил, что из него пропали деньги.

Вечером в больницу к минчанину пришел милиционер. Несмотря на то, что он был предупрежден под подпись об ответственности за дачу ложных показаний, мужчина заявил, что у него из рюкзака украли 30200 долларов. В качестве подозреваемого он назвал незнакомца, который якобы помогал ему выбираться из машины.

Издание не указывает, как минчанина удалось вывести на чистую воду, но в отношении него возбудили уголовное дело.

— Обвиняемый нигде не работает, ранее не судим, на иждивении имеет двоих детей, — рассказал заместитель прокурора Октябрьского района Евгений Матюшенко. — Ему предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с обвинением в тяжком преступлении и с искусственным созданием доказательств обвинения, совершенном из корыстных побуждений, то есть в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 400 УК Республики Беларусь, санкция которой — вплоть до пяти лет лишения свободы.

Указано, что вину минчанин признал, в содеянном раскаялся.

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